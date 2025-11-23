Secretele Chai-ului Latte: Tradiția indiană cucerește lumea modernă

Este un amestec de ceai negru și condimente, precum cardamom, scorțișoară, ghimbir, cuișoare și piper. Băutura reprezintă un elixir reconfortant, cu o istorie ce datează din perioada când India era colonie britanică.

În Occident, rețeta a fost adaptată, devnind mai blândă și cremoasă, adesea servită cu spumă de lapte și un strop de miere.

Cum se prepară Chai Latte

Pentru prepararea unui Chai Latte autentic acasă se recomandă folosirea condimentelor proaspete și un echilibru atent între acestea.

Ceaiul negru trebuie să fie concentrat iar laptele, de origine animală sau vegetală, să fie încălzit și fiert lent împreună cu condimentele pentru a permite aromelor să se întrepătrundă.

Băutura poate fi ajustată în funcție de gust, fiind servită fierbinte sau rece, cu gheață, iar ingredientele suplimentare, precum vanilia sau siropul de arțar, adaugă un plus de savoare.

Este o băutură ideală pentru zilele reci, care aduce un echilibru între aromele orientale și rafinamentul occidentului.​

Beneficii ș riscuri pentru sănătate

Pe lângă gust, Chai Latte oferă și beneficii pentru sănătate datorită ingredientelor naturale: ghimbirul și scorțișoara stimulează circulația și sistemul imunitar, cardamomul ajută digestia iar ceaiul negru aduce antioxidanți.

Această băutură este preferată pentru energia calmă pe care o furnizează, evitând agitația produsă de cafea.

Totuși, persoanele sensibile la cofeină, femeile însărcinate sau pacienții cu afecțiuni cardiace trebuie să consume Chai Latte cu moderație, iar cantitățile mari de condimente pot provoca disconfort gastric, potrivit hellotaste.ro.