Secretele unei saramuri perfecte: Rețeta Gabrielei Cristea

Sezonul murăturilor de iarnă este în plină desfășurare, iar gospodinele se pregătesc să umple borcane cu legume conservate pentru a se bucura de ele în lunile friguroas.

Pentru ca murăturile să iasă perfecte, secretul constă într-o saramură bine pregătită. Gabriela Cristea recomandă un amestec simplu care asigură textura crocantă și gustul autentic al preparatelor.

Rețetă de saramură

Ingrediente

1 litru de apă

O lingură medie de sare neiodată

Mod de preparare

După dizolvarea completă a sării în apă se pot adăuga condimente după gust, precum boabe de muștar, frunze de dafin, usturoi proaspăt sau mărar.

Pe lângă o saramură corect preparată, Gabriela Cristea recomandă utilizarea sării neiodate, alegerea castraveților mici și fermi și sterilizarea atentă a borcanelor. De asemenea, apa trebuie fiartă și răcită înainte de prepararea saramurii, iar cantitatea de sare nu trebuie exagerată pentru a evita problemele de fermentație.

Rolul saramurii în conservarea murăturilor

Saramura nu este doar un simplu lichid de conservare.

Aceasta menține legumele crocante și ferme, facilitează procesul natural de fermentație, conferă o aromă distinctă preparatelor, previne înnegrirea murăturilor pe parcursul depozitării, asigură rezistența murăturilor pe termen lung, potrivit spynews.ro.