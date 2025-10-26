x close
Secretele unei saramuri perfecte: Rețeta Gabrielei Cristea

de Redacția Jurnalul    |    26 Oct 2025   •   07:20
Gabriela Cristea a dezvăluit rețeta sa specială de saramură pentru murăturile de toamnă. Vedeta a oferit și câteva sfaturi importante gospodinelor care vor să pregătească murături crocante și aromate pentru iarnă.

Sezonul murăturilor de iarnă este în plină desfășurare, iar gospodinele se pregătesc să umple borcane cu legume conservate pentru a se bucura de ele în lunile friguroas. 

Pentru ca murăturile să iasă perfecte, secretul constă într-o saramură bine pregătită. Gabriela Cristea recomandă un amestec simplu care asigură textura crocantă și gustul autentic al preparatelor.

Rețetă de saramură

Ingrediente

  • 1 litru de apă

  • O lingură medie de sare neiodată

Mod de preparare

După dizolvarea completă a sării în apă se pot adăuga condimente după gust, precum boabe de muștar, frunze de dafin, usturoi proaspăt sau mărar.

Pe lângă o saramură corect preparată, Gabriela Cristea recomandă utilizarea sării neiodate, alegerea castraveților mici și fermi și sterilizarea atentă a borcanelor. De asemenea, apa trebuie fiartă și răcită înainte de prepararea saramurii, iar cantitatea de sare nu trebuie exagerată pentru a evita problemele de fermentație.

Rolul saramurii în conservarea murăturilor

Saramura nu este doar un simplu lichid de conservare.

Aceasta menține legumele crocante și ferme, facilitează procesul natural de fermentație, conferă o aromă distinctă preparatelor, previne înnegrirea murăturilor pe parcursul depozitării, asigură rezistența murăturilor pe termen lung, potrivit spynews.ro.

 

 

