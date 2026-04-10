Secretul celei mai fragede fripturi de miel: Se topește în gură

Secretul unei fripturi de miel reușite nu este doar carnea, ci mai ales marinada, condimentele și modul de coacere. Dacă este gătit corect, mielul iese fraged, suculent și fără miros puternic.

Iată cum se face cea mai bună friptură de miel la cuptor.

Ingrediente pentru friptură de miel la cuptor

1 pulpă de miel (1,5 – 2 kg)

5–6 căței de usturoi

1 pahar de vin alb

3 linguri ulei de măsline

1 lingură boia dulce

1 linguriță cimbru

1 linguriță rozmarin

sare

piper

200 ml apă

opțional: zeama de la o lămâie

Cum se marinează carnea de miel

Primul și cel mai important pas este marinarea cărnii. Aceasta trebuie făcută cu câteva ore înainte, ideal peste noapte.

Marinadă:

usturoi pisat

sare

piper

boia

cimbru

rozmarin

ulei de măsline

vin alb

zeamă de lămâie

Se unge bine pulpa de miel cu acest amestec, se acoperă și se lasă la frigider câteva ore sau peste noapte.

Cum se gătește friptura de miel la cuptor

Se scoate carnea din frigider cu o oră înainte. Se pune în tavă și se adaugă apă. Se acoperă tava cu folie de aluminiu. Se bagă la cuptor la 170–180°C. Se lasă aproximativ 2 ore acoperită. Se scoate folia și se mai lasă 30–40 minute pentru rumenire. Din când în când, se stropește cu sosul din tavă.

Așa carnea va ieși fragedă și suculentă.

Trucuri pentru cea mai fragedă friptură de miel

Se marinează carnea obligatoriu.

Se gătește la temperatură mică.

Se ține acoperită prima parte a coacerii.

Se stropește cu sos din tavă.

Se lasă 10–15 minute după ce se scoate din cuptor înainte de a fi tăiată.

Cu ce se servește friptura de miel

Friptura de miel merge perfect cu:

cartofi la cuptor

piure

salată verde

salată de primăvară

ridichi, ceapă verde, usturoi verde

murături

sos de usturoi

sos de iaurt

Cea mai bună friptură de miel se face simplu: carne marinată, gătită lent la cuptor, cu usturoi, vin și ierburi aromatice. Secretul este coacerea lentă, la temperatură mică, pentru ca friptura să iasă fragedă și suculentă.