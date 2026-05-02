Secretul orezului perfect: Trucul simplu care face diferența

Specialiștii atrag atenția că textura lipicioasă sau arderea la baza vasului nu sunt întâmplătoare, fiind consecința unor erori în procesul de preparare.

De ce devine orezul lipicios?

Problemele apar din momentul în care orezul este adăugat în apa fierbinte. Eliberarea amidonului este un proces natural, însă fără un control corect al temperaturii apei și păstrării proporțiilor, boabele tind să se lipească între ele.

Însă, contrar unei idei comune, amestecarea excesivă a oreșului nu ajută, cagravând de fapt situația, accelerând eliberarea amidonului și favorizând formarea unei texturi compacte.

Cauzele lipirii orezului de oală

Lipirea orezului de fundul oalei este, de regulă, rezultatul temperaturii prea ridicate sau al evaporării rapide a apei. În aceste condiții, amidonul se fixează pe suprafața vasului, iar procesul nu mai poate fi corectat ulterior.

Un truc simplu, recomandat pentru a preveni acest fenomen, este adăugarea câtorva picături de suc de lămâie în apa clocotită. Aciditatea modifică comportamentul amidonului, ajutând boabele să rămână separate și reducând riscul de lipire.

Importanța proporțiilor corecte

Raportul dintre apă și orez este esențial pentru un rezultat reușit. O proporție orientativă de trei părți apă la o parte orez asigură o gătire uniformă. Prea puțină apă duce la orez insuficient gătit, în timp ce excesul de lichid poate afecta textura.

Controlul temperaturii

După atingerea punctului de fierbere, focul trebuie redus iar vasul acoperit. Fierberea lentă permite absorbția treptată a apei și menținerea structurii boabelor. O temperatură prea ridicată poate deteriora textura și duce la rezultate neuniforme.

Etapa finală

După oprirea focului, orezul trebuie lăsat câteva minute în repaus. Această etapă permite distribuirea uniformă a aburului și stabilizarea structurii, contribuind la obținerea unei texturi aerate.

În concluzie, prepararea corectă a orezului nu ține de aproximări, ci de respectarea unor pași esențiali: proporții corecte, temperatură controlată și mici ajustări, precum adăugarea sucului de lămâie, potrivit citymagazine.si.