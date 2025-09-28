Sezonul aromelor: 5 băuturi calde de toamnă

1. Pumpkin Spice Latte (PSL) de casă

Ingrediente (2 porții):

250 ml lapte (sau ovăz/migdale), 2 espresso sau 120 ml cafea tare, 2 linguri piure de dovleac, 1–2 linguri sirop de arțar, ½ linguriță scorțișoară, ¼ ghimbir, vârf cuișoare, vârf nucșoară, frișcă (opțional).

Pași: Încălzește laptele cu piureul și condimentele, nu fierbe. Spumează, adaugă cafeaua și îndulcitorul. Decorează cu scorțișoară.

Tip: Piureul iese perfect din dovleac copt 40 min la 190°C, blenduit.

2. Ceai de mere & scorțișoară (zero cofeină)

Ingrediente: 1 l apă, 2 mere feliate, 1 baton scorțișoară, 3 cuișoare, felie ghimbir, miere după gust.

Pași: Fierbe 10–12 min. Strecoară, îndulcește la final.

3. Ciocolată caldă cu condimente

Ingrediente: 500 ml lapte, 80 g ciocolată min. 70% cacao, 1 lingură cacao, un praf de sare, ¼ linguriță scorțișoară, vârf chili (opțional).

Pași: Topește ciocolata pe foc mic, adaugă restul. Spumează.

Vegan: Lapte de cocos/ovăz.

4. Chai Latte aromat

Ingrediente: 2 plicuri ceai negru, 250 ml apă, 250 ml lapte, 1 baton scorțișoară, 3 păstăi cardamom zdrobite, 2 cuișoare, felie ghimbir, 1–2 linguri miere.

Pași: Fierbe condimentele 5 min, adaugă ceaiul 3 min, laptele și îndulcește.

5. Matcha Latte catifelat

Ingrediente: 1 linguriță matcha, 50 ml apă caldă (80°C), 200 ml lapte, sirop de vanilie opțional.

Pași: Dizolvă matcha, spumează laptele, combină.

Tips de barista la tine acasă