Sos Remoulade: rețeta clasică din Franța, gata în doar 10 minute

Versatil și elegant, se potrivește perfect cu pește, fructe de mare, ouă, carne rece sau cartofi fierți, dar și cu preparate simple, de zi cu zi.

Vestea bună?

Îl poți face foarte ușor acasă, în doar 10 minute, cu ingrediente obișnuite.

Ce este sosul Remoulade și de unde vine

Remoulade-ul își are originea în Franța secolului al XVII-lea, fiind creat ca o variantă aromată a maionezei clasice.

Denumirea vine din cuvântul francez remoudre („a amesteca” sau „a pisa”), ceea ce descrie perfect procesul de preparare.

În timp, rețeta s-a răspândit în toată Europa, iar fiecare țară a adăugat o notă proprie:

în Franța , se face cu muștar de Dijon, capere și tarhon ,

în Danemarca , este mai dulce, cu murături și maioneză ,

Ingrediente pentru sos Remoulade clasic (aprox. 300 ml)

200 g maioneză (de preferat făcută în casă)

1 lingură muștar de Dijon

1 linguriță oțet de vin alb sau zeamă de lămâie

1 lingură capere tocate

2 linguri castraveți murați tocați mărunt

1 lingură mărar sau pătrunjel verde tocat

1 linguriță tarhon proaspăt (opțional)

1 linguriță ceapă tocată foarte fin sau ceapă verde

sare și piper proaspăt măcinat, după gust

Cum se prepară sosul Remoulade – pas cu pas

Pregătește baza:

Pune maioneza într-un bol și amestec-o cu muștarul de Dijon și oțetul (sau sucul de lămâie). Acest mix dă sosului textura cremoasă și gustul ușor acid. Adaugă aromele:

Toacă mărunt caperele, castraveții murați și verdețurile.

Le adaugi peste baza de maioneză, amestecând ușor cu o lingură de lemn sau spatulă. Condimentează:

Potrivește gustul cu sare și piper, după preferință.

Pentru o notă ușor picantă, poți adăuga o jumătate de linguriță de muștar boabe sau câteva picături de sos Worcestershire. Lasă-l la frigider:

Ca să se îmbine aromele, lasă sosul acoperit la frigider cel puțin 30 de minute înainte de servire.

Cum se servește sosul Remoulade

Sosul Remoulade este un adevărat cameleon culinar – merge aproape cu orice!

Iată câteva combinații clasice și moderne:

cu file de pește pane sau creveți prăjiți

alături de cartofi natur sau salată de cartofi

ca dressing pentru salate cu ton sau pui

cu ouă fierte sau legume crude (morcovi, țelină, castraveți)

într-un sandviș gourmet cu șuncă, brânză și frunze verzi

Truc: dacă îl diluezi ușor cu iaurt sau smântână, devine un dressing excelent pentru salate.

Variante interesante de Remoulade

Scandinav – se adaugă hrean și mărar; perfect pentru somon.

Cajun (Louisiana) – cu boia afumată, sos Tabasco și usturoi, pentru un gust intens.

Vegan – se prepară cu maioneză vegetală și lapte de soia.

Cum se păstrează

Sosul Remoulade rezistă 3–4 zile la frigider, într-un borcan de sticlă închis ermetic.

Nu se congelează, pentru că maioneza își schimbă textura.

Sosul Remoulade este una dintre acele rețete care îmbină eleganța franceză cu simplitatea bucătăriei de acasă.

Se face ușor, are un gust sofisticat și poate transforma o masă obișnuită într-o experiență gourmet.

Fie că îl servești cu pește prăjit, legume coapte sau ouă umplute, Remoulade-ul făcut în casă va avea mereu acel gust proaspăt, echilibrat și autentic.