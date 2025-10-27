Țelina murată, deliciul crocant al toamnei: rețeta pas cu pas

Ușor de pregătit și plină de vitamine, țelina murată este un deliciu natural, fără conservanți, perfectă pentru fripturi, salate sau garnituri.

Ingrediente pentru 2 borcane de 3 litri

2 țeline mari (cu frunze, dacă sunt proaspete)

1 morcov mare (pentru culoare)

1 rădăcină mică de hrean

1 ardei iute (opțional)

câteva frunze de țelină sau mărar uscat

1 litru apă

1 lingură sare grunjoasă (neiodată, pentru murături)

1 linguriță boabe de piper

1 linguriță boabe de muștar

1 frunză de dafin

1-2 căței de usturoi (opțional)

Mod de preparare pas cu pas

Pregătește legumele

Spală țelinele bine, curăță-le de coajă și taie-le bastonașe sau cuburi, în funcție de preferință.

Curăță morcovul și taie-l felii subțiri.

Rade sau taie hreanul în fâșii fine. Așază legumele în borcan

Pune la bază condimentele: frunzele de țelină, hreanul, boabele de piper și muștar, dafinul și usturoiul.

Adaugă straturi de țelină și morcov, alternându-le pentru un aspect plăcut.

Dacă vrei o aromă ușor picantă, adaugă și un ardei iute întreg. Pregătește saramura

Fierbe apa cu sarea grunjoasă timp de 3-4 minute.

După ce sarea s-a dizolvat complet, lasă saramura să se răcească până devine călduță. Toarnă saramura peste legume

Acoperă complet țelina și morcovii cu saramura călduță.

Lasă un deget liber până la gura borcanului, apoi pune capacul (fără să-l strângi ermetic în primele zile). Fermentarea

Ține borcanele la temperatura camerei timp de 3-5 zile.

Vei observa că lichidul devine ușor tulbure — semn că murăturile încep să fermenteze natural. Depozitarea

După ce saramura devine limpede și gustul e plăcut acrișor, strânge bine capacele și mută borcanele în cămară sau pivniță, la loc răcoros.

Cum se servește țelina murată

Ca garnitură lângă friptură sau pește,

În salate de iarnă , tăiată cuburi și amestecată cu maioneză,

Sau ca gustare simplă, alături de alte murături tradiționale.

Țelina murată aduce savoare și o notă aromată mesei de iarnă, fiind o sursă naturală de vitamine și probiotice.

Sfaturi de la gospodine

Adaugă o bucată de sfeclă roșie crudă pentru o nuanță roz intensă și un gust mai dulce.

Nu folosi sare iodată — oprește fermentarea.

Pentru un plus de aromă, poți adăuga câteva boabe de coriandru sau semințe de mărar.

Țelina murată este una dintre cele mai elegante și sănătoase murături de iarnă. Cu un gust echilibrat, între dulce, sărat și acrișor, și o textură crocantă, ea transformă orice masă simplă într-o bucurie plină de culoare.