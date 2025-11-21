Topul celor mai sofisticate băuturi calde de sezon, de la cidru cu scorțișoară la ciocolată fierbinte vegană

x close
de Andreea Tiron    |    21 Noi 2025   •   09:15
Sursa foto: Jurnalul

Odată cu primele seri geroase, ritualul băuturilor fierbinți devine esențial. Dar de ce să ne limităm la banala cană de vin fiert?

Sezonul acesta, facem upgrade! De la infuzii inspirate din bucătăria internațională la deserturi lichide decadent de cremoase, iată rețetele care îți vor transforma serile cozy într-o experiență gourmet.

Pregătește-ți cele mai frumoase căni, adună mirodeniile și lasă aromele să-ți umple casa.

1. Vinul fiert reinventat: Mulled wine cu note de citrice amărui

Aceasta nu este rețeta bunicii, ci varianta sofisticată, cu note amărui și profunde care echilibrează dulceața.

  • Ingrediente (4 porții):

    • 1 sticlă (750 ml) Vin roșu sec de calitate (Merlot sau Fetească Neagră).

    • 1/2 Portocală, feliată (cu coajă, bine spălată).

    • 3-4 Bețe de scorțișoară.

    • 8-10 Cuișoare.

    • 3 Steluțe de anason.

    • 3-4 fâșii subțiri de coajă de grapefruit (Secretul amărui).

    • 2 linguri sirop de arțar (sau miere).

    • Opțional: Un strop de Brandy sau Cointreau (la final).

  • Preparare: Pune toate ingredientele (cu excepția Brandy-ului) într-o cratiță. Încălzește la foc mic, fără a lăsa să fiarbă, timp de 20 de minute. Gustă și ajustează dulceața. Strecoară, adaugă stropul de tărie (dacă dorești) și servește imediat.

 

2. Cidrul cald (Hot spiced cider): Eleganța fără alcool

Perfect pentru oricine dorește o alternativă rafinată și fără alcool. Cidrul cald este un favorit american preluat acum în Europa.

  • Ingrediente (4 porții):

    • 1 Litru suc natural de mere (nefiltrat, ideal).

    • 1/2 Lămâie, feliată.

    • 10 Boabe de piper jamaica (Allspice).

    • 3 Bețe de scorțișoară.

    • 2 Linguri de zahăr brun (dacă sucul nu e foarte dulce).

    • O bucățică mică de ghimbir proaspăt, feliată subțire.

  • Preparare: Combină toate ingredientele într-o oală. Adu la punctul de fierbere, apoi redu focul la minimum și lasă să infuzeze sub capac timp de 15 minute. Strecoară, toarnă în căni și ornează cu o fâșie de coajă de măr.

 

3. Ciocolată fierbinte vegană (The Decadent Dessert)

Uită de plicurile instant! Această rețetă are o textură catifelată și o profunzime a gustului greu de egalat, fiind, în plus, prietenoasă cu dieta vegană.

  • Ingrediente (2 porții):

    • 500 ml lapte de ovăz (oferă cea mai cremoasă textură).

    • 50 g ciocolată neagră de calitate (minim 70% cacao, asigură-te că e vegană), tocată.

    • 2 Linguri pudră de cacao neprudrată.

    • 1 Lingură sirop de arțar (sau Agave).

    • Un praf de Cardamom și un praf de sare de mare (intensifică aroma ciocolatei).

  • Preparare: Încălzește laptele de ovăz într-o cratiță. Când este fierbinte (nu clocotit), ia-l de pe foc și adaugă ciocolata tocată, pudra de cacao, siropul și condimentele. Amestecă energic cu un tel până când ciocolata s-a topit complet și compoziția este netedă și spumoasă. Servește imediat, eventual cu bezele vegane (dacă găsești) sau un praf de pudră de cacao deasupra.

 

4. Golden milk (Laptele de aur): Elixirul wellness

Această băutură este vedeta Instagram și un elixir antiinflamator împrumutat din medicina ayurvedică.

  • Ingrediente (1 porție):

    • 250 ml lapte de migdale sau caju.

    • 1 Linguriță de turmeric (Curcuma) pudră.

    • 1/2 Linguriță de ghimbir pudră (sau ras proaspăt).

    • 1 Praf generos de piper negru (esențial, ajută la absorbția Turmericului).

    • 1/2 Linguriță ulei de cocos.

    • Miere sau sirop de arțar, după gust.

  • Preparare: Amestecă toate ingredientele într-o cratiță mică și încălzește la foc mediu, amestecând constant, timp de 5 minute. Nu fierbe. Turmericul va colora laptele într-un auriu intens. Toarnă printr-o sită fină și savurează.

Fiecare cană este o mică evadare. Alege rețeta care ți se potrivește cel mai bine stării tale de spirit și transformă-ți serile într-o sărbătoare a simțurilor!

