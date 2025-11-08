Culori vs. cuvinte: testul simplu care dezvăluie puterea ta de concentrare

Ne place să credem că suntem rapizi, atenți și plini de resurse mentale. Dar uneori, modul în care creierul nostru procesează informația este mai complicat decât pare. Asta demonstrează „testul Stroop”, o provocare veche de aproape un secol, readusă în actualitate pe TikTok de creatorul Cameron Gibson.

Testul pornește de la o provocare înșelător de simplă: vezi un cuvânt scris (de exemplu, „albastru”), dar în altă culoare decât cea pe care o denotă cuvântul (de exemplu, scris cu font roșu). Tot ce trebuie să faci este să spui culoarea, nu cuvântul. Simplu? De fapt, nu chiar.

„Ne construim în creier anumite „scurtături”. Suntem atât de obișnuiți să citim instinctiv cuvintele, încât recunoașterea culorii devine o sarcină secundară, mai lentă.”

— Cameron Gibson, TikTok

Cum funcționează testul Stroop?

Originea testului datează din 1935 și îi aparține psihologului John Ridley Stroop, care a descoperit că mintea umană este mai rapidă în a citi un cuvânt decât în a identifica culoarea cu care este scris.

Testul clasic are trei etape:

Citirea cuvintelor, fără să ții cont de culoarea fontului. Numirea culorilor, ignorând ce scrie de fapt. Citește pe Antena3.ro Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo Mixul dintre cuvinte și culori congruente sau incongruente.

Rezultatul? Un mic haos mental care îți arată cât de greu este să îți controlezi automatismul interior.

Ce spune acest test despre tine?

Dacă răspunzi rapid și corect , înseamnă că ai un bun control cognitiv și o capacitate ridicată de procesare.

Dacă te încurci frecvent, e posibil să te lovești de interferență cognitivă – un semn normal, dar care poate fi accentuat la persoane cu ADHD sau alte tulburări de atenție.

De-a lungul timpului, au apărut mai multe teorii pentru a explica fenomenul:

Teoria vitezei de procesare – creierul procesează mai rapid cuvintele decât culorile.

Teoria atenției selective – mintea acordă prioritate sarcinilor care necesită mai puțină concentrare.

Teoria automată vs. controlată – citirea este un proces automat, în timp ce identificarea culorii cere control conștient.

Și da, e o măsură a inteligenței… până la un punct

Chiar dacă testul Stroop nu măsoară IQ-ul, el testează o parte importantă din inteligență: viteza de procesare și abilitatea de a ignora distragerile. Pe scurt, cât de bine poți lupta împotriva „impulsului logic”.

Provocat(ă)? Caută „Stroop test” pe TikTok sau pe platformele interactive și încearcă-l chiar tu. E mai greu decât pare.