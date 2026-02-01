Cum să reacționezi dacă te afli într-un lift care cade în gol

x close
de Redacția Jurnalul    |    01 Feb 2026   •   22:20
Sursa foto: Hepta/Exită câteva lucruri pe care le poți face dacă liftul în care te afli se dezechilibrează și cade în gol.

Lifturile moderne extrem de rar cad în gol datorită frânelor de siguranță, însă dacă te afli într-o cabină în cădere liberă, poziția corectă îți poate salva viața. 

Ce să NU faci într-un lift aflat în cădere liberă

Nu sări în timp ce liftul cade.în gol. Deși săriura poate reduce viteza de cădere a liftului, nu are  suficient impact. 

Nu sta în poziție verticală deoarece greutate se lasă pe coloană și picioare. 

Ce să faci pentru a-ți salva viața

Apasă butonul de alarmă, chiar dacă pare nefuncțional.

Culcă-te pe spate pe podea, cu genunchii îndoiți sau ghemuit pe o parte dacă spațiul este limitat, și protejează-ți capul cu mâinile. Astfel șocul se împarte uniform în corp, reducând astfel traumele, potrivit dcnews.ro.

 

 

