Cum să reacționezi dacă te afli într-un lift care cade în gol

Ce să NU faci într-un lift aflat în cădere liberă

Nu sări în timp ce liftul cade.în gol. Deși săriura poate reduce viteza de cădere a liftului, nu are suficient impact.

Nu sta în poziție verticală deoarece greutate se lasă pe coloană și picioare.

Ce să faci pentru a-ți salva viața

Apasă butonul de alarmă, chiar dacă pare nefuncțional.

Culcă-te pe spate pe podea, cu genunchii îndoiți sau ghemuit pe o parte dacă spațiul este limitat, și protejează-ți capul cu mâinile. Astfel șocul se împarte uniform în corp, reducând astfel traumele, potrivit dcnews.ro.