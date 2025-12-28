x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Cum să economisești mai mulți bani în noul an

Cum să economisești mai mulți bani în noul an

de Andreea Tiron    |    28 Dec 2025   •   08:20
Cum să economisești mai mulți bani în noul an
Sursa foto: Vrei un an mai bun financiar? Așa îți organizezi bugetul

Noul an este momentul ideal pentru a-ți pune finanțele în ordine. Indiferent dacă vrei să economisești mai mult, să scapi de datorii sau să ai mai mult control asupra cheltuielilor, un buget bine organizat îți oferă claritate și siguranță financiară.

Iată cum să-ți construiești un buget eficient pentru anul care începe.

1. Analizează anul financiar care a trecut

Înainte de a face planuri noi, privește realist la anul anterior:

  • cât ai câștigat lunar;

  • pe ce s-au dus cei mai mulți bani;

  • ce cheltuieli au fost inutile;

  • dacă ai reușit sau nu să economisești.

Această analiză te ajută să identifici tiparele financiare și zonele unde poți face ajustări.

2. Stabilește-ți obiective financiare clare

Un buget funcționează doar dacă are un scop. Întreabă-te ce vrei să obții:

  • economii pentru vacanță sau urgențe;

  • avans pentru o locuință;

  • reducerea datoriilor;

  • investiții;

  • mai multă stabilitate lunară.

Împarte obiectivele în pe termen scurt, mediu și lung, pentru a fi mai ușor de urmărit.

3. Calculează veniturile reale

Notează toate sursele de venit:

  • salariu;

  • bonusuri;

  • venituri din activități secundare;

  • chirii sau alte câștiguri recurente.

Folosește suma minimă sigură, nu estimări optimiste. Astfel eviți dezechilibrele în buget.

4. Împarte cheltuielile în categorii

O metodă eficientă este separarea cheltuielilor în:

  • fixe: chirie, rate, utilități, abonamente;

  • variabile: mâncare, transport, ieșiri;

  • ocazionale: cadouri, reparații, concedii.

Fii sincer cu tine: micile cheltuieli zilnice adunate pot face diferența.

5. Aplică o regulă de bugetare

Poți folosi una dintre metodele populare:

  • regula 50/30/20:

    • 50% nevoi esențiale

    • 30% dorințe

    • 20% economii

  • sau o variantă adaptată stilului tău de viață.

Important este să existe o sumă clar alocată economiilor, tratată ca o cheltuială obligatorie.

6. Creează un fond de urgență

Un fond de siguranță te protejează de stres financiar. Ideal, acesta ar trebui să acopere:

  • între 3 și 6 luni de cheltuieli de bază.

Contribuie lunar, chiar și cu sume mici. Consistența contează mai mult decât valoarea.

7. Redu cheltuielile inutile

Revizuiește:

  • abonamentele pe care nu le folosești;

  • cheltuielile impulsive;

  • obiceiurile costisitoare care nu îți aduc valoare reală.

Nu este vorba despre restricții drastice, ci despre alegeri conștiente.

8. Folosește instrumente de monitorizare

Poți ține bugetul:

  • într-un Excel;

  • într-o aplicație de bugetare;

  • într-un simplu caiet.

Important este să verifici periodic situația, nu doar la începutul anului.

9. Revizuiește bugetul lunar

Viața se schimbă, iar bugetul trebuie să fie flexibil. Analizează-l lunar:

  • ce a funcționat;

  • ce trebuie ajustat;

  • dacă obiectivele sunt încă realiste.

Bugetul nu este o limitare, ci un instrument de control.

10. Gândește pe termen lung

Un buget bine organizat îți oferă:

  • liniște;

  • predictibilitate;

  • libertatea de a face alegeri mai bune.

Cu disciplină și consecvență, noul an poate deveni începutul unei relații sănătoase cu banii tăi.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: bani economii
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri