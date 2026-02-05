De ce chinezii nu mănâncă brânză? O curiozitate istorică, veche de mii de ani

De la brânzeturi maturate savurate alături de un pahar de vin roșu, până la specialități locale cu renume mondial, acest produs ocupă un loc important în cultura gastronomică occidentală.

Totuși, există o mare civilizație unde brânza nu face parte din dieta tradițională – iar explicația nu ține de gusturi moderne, ci de istorie. Este vorba despre China.

De ce nu se mănâncă brânză în China?

Potrivit creatoarei de conținut și traducătoarei de chineză mandarină Clara Chen, care explică frecvent pe rețelele sociale curiozități despre cultura chineză, absența brânzei din alimentația tradițională a Chinei are rădăcini vechi de mii de ani, scrie 20minutos.es.

China a fost, timp de secole, o societate agricolă. În regiunile dens populate din Antichitate, aproape toate terenurile erau folosite pentru agricultură, cu scopul de a hrăni o populație în continuă creștere. Din acest motiv, creșterea animalelor pentru lapte nu a fost o prioritate.

Puținele bovine existente erau folosite în principal pentru muncile agricole – precum aratul câmpurilor – și nu pentru producția de lapte. Asta nu înseamnă că zootehnia nu exista, ci că avea un rol diferit față de cel din Europa.

O dietă fără lactate

„Dieta tradițională chineză se baza pe cereale, legume, leguminoase și cantități mici de carne. Produsele lactate pur și simplu nu făceau parte din alimentația zilnică”, explică Clara Chen.

De fapt, laptele de vacă a devenit popular în China abia în ultimele două decenii, în mare parte datorită campaniilor de promovare derulate de companii și de autorități, care au prezentat laptele drept o sursă importantă de calciu.

De ce brânza nu a urmat același drum?

Chiar și așa, brânza nu a reușit să se impună la fel ca laptele. În marile orașe chineze, mai ales în rândul tinerilor, brânza nu este complet necunoscută, dar apare mai degrabă ca ingredient în preparate occidentale – pizza, paste sau burgeri.

„Brânza naturală nu are un loc important pe piața chineză și nu se bucură de un adevărat prestigiu gastronomic”, explică Chen. Cu alte cuvinte, nu este percepută ca un aliment de sine stătător, ci ca un adaos exotic, importat din alte culturi.

O diferență culturală, nu o interdicție

Absența brânzei din bucătăria tradițională chineză nu are legătură cu vreo regulă strictă sau cu o aversiune alimentară generalizată, ci este rezultatul istoriei, agriculturii și evoluției culturale.

Astăzi, odată cu globalizarea, obiceiurile alimentare se schimbă rapid. Cu toate acestea, diferențele dintre Est și Vest rămân o dovadă fascinantă a modului în care istoria modelează ceea ce ajunge în farfurie.