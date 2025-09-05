De ce ești mereu obosit și anxios: 3 obiceiuri ascunse care îți consumă energia

Cum să-ți gestionezi stresul? Mulți dintre noi cred că soluția este să ignorăm anxietatea sau să ne forțăm să „gândim pozitiv”. În realitate, lupta cu grijile nu face decât să le amplifice. Calea mai sănătoasă este să le recunoaștem, să le numim și să învățăm să avem o relație cu ele.

Iată 3 comportamente inconștiente care îți consumă energia psihică și cum să le gestionezi:

1. Trăiești pe fugă, fără pauze reale

Graba constantă îți dă iluzia că ești productiv, dar de fapt îți sabotează mintea. Atunci când stresul te copleșește, ia-ți câteva momente pentru tine: o pauză scurtă, o plimbare, un pahar cu apă sau câteva respirații profunde.

Respirația conștientă și micile pauze te ajută să îți reîncarci energia și să îți calmezi anxietatea.

2. Simți anxietatea fără să fii curios în legătură cu ea

Majoritatea oamenilor vor doar „să scape” de grijile lor. Dar anxietatea, ca orice parte a noastră, are nevoie să fie văzută și înțeleasă.

Încearcă să îți privești grijile ca pe niște personaje: dă-le un nume, observă cum se manifestă și fii curios. În loc să spui „nu mai vreau să simt asta”, întreabă-te „ce încearcă să-mi transmită această emoție?”.

3. Nu recunoști și nu numești anxietatea

A da un nume anxietății tale (ex. „Greutatea din piept”, „Ziggy”, „Pesky”) creează o conexiune între tine și acel sentiment. Exact cum numele unui copil sau al unui animal de companie creează o legătură emoțională, și aici denumirea aduce claritate și calm.

Recunoașterea și definirea anxietății te ajută să răspunzi mai bine la semnalele interioare și să reduci senzația de haos.

A încerca să îți ignori sau să îți „alungi” grijile nu funcționează. În schimb, atunci când îți faci timp să le observi, să le numești și să le accepți, îți recapeți treptat controlul.

Cheia nu este să lupți cu anxietatea, ci să construiești o relație cu ea. Astfel, transformi un dușman invizibil într-un aliat care îți arată unde ai nevoie de atenție și grijă.