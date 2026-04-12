De ce își înclină câinii capul când le vorbești? Explicațiile specialiștilor

Deși pare doar o reacție simpatică, specialiștii în comportament canin și medicii veterinari spun că acest gest are explicații clare, legate de modul în care animalele percep lumea și interacționează cu oamenii.

Își ajustează vederea pentru a interpreta expresiile faciale

Unul dintre principalele motive pentru care câinii își înclină capul este legat de vedere. Botul poate bloca o parte din câmpul vizual, iar schimbarea unghiului le permite să observe mai bine fața stăpânului.

Acest lucru este esențial, deoarece câinii interpretează emoțiile umane în mare parte prin expresiile faciale, în special prin mișcările gurii. Astfel, înclinarea capului îi ajută să înțeleagă dacă interlocutorul este prietenos, supărat sau pregătește o recompensă.

Îmbunătățesc localizarea sunetelor

Deși au un auz foarte dezvoltat, câinii pot avea dificultăți în a identifica exact sursa unui sunet. Prin înclinarea capului, aceștia își ajustează poziția urechilor pentru a capta mai bine undele sonore.

În plus, câinii nu procesează limbajul uman în propoziții complete, ci recunosc cuvinte-cheie precum „plimbare”, „mâncare” sau numele lor. Schimbarea poziției capului îi ajută să „filtreze” sunetele și să identifice aceste elemente importante din discurs.

Un comportament învățat și o formă de comunicare

Specialiștii mai arată că gestul poate fi și un comportament învățat. Câinii observă rapid reacțiile pozitive ale stăpânilor – zâmbete, ton afectuos sau recompense – și asociază înclinarea capului cu obținerea atenției.

De asemenea, cercetările sugerează că animalele mai sociabile și mai atașate de oameni tind să manifeste acest comportament mai frecvent, ceea ce indică un nivel ridicat de implicare în interacțiune.

Mai mult decât un gest adorabil

Înclinarea capului nu este doar o reacție simpatică, ci o combinație de adaptare senzorială și comunicare socială. Data viitoare când un câine face acest gest, este posibil să încerce nu doar să înțeleagă mai bine ceea ce aude, ci și să răspundă emoțional la interacțiunea cu stăpânul, potrivit citymagazine.si.