4 coafuri la modă, în decembrie 2025: Cum să te aranjezi de sărbători

de Redacția Jurnalul    |    08 Dec 2025   •   18:30
Sursa foto: Hepta/ Coafurile lunii decembrie sunt elegante te ajută să arăți fabulos de sărbători.

Luna decembrie aduce cu sine dorința de schimbare pentru a ne pregăti pentru noul an iar felul în care îți aranjezi părul poate fi primul pas. Stiliștii recomandă câteva coafuri la modă, ușor de aranjat acasă, care promit să ofere prospețime și încredere în sezonul rece.

Bob

Printre tendințele principale în materie de coafuri este tunsoarea bob până la linia maxilarului, un stil atemporal și apreciat pentru versatilitate, potrivit oricărei forme a feței.

Vedete, precum Hailey Bieber, Selena Gomez sau Zendaya au popularizat aceasă tunosare, care rămâne favorită și în acest final de an.

Bob elegant

Un bob elegant, rotund și lucios, până la bărbie, cu cărare pe mijloc, se remarcă ca o alegere sofisticată pentru sezonul rece. Mișcarea subtilă a vârfurilor spre interior adaugă dinamism și fluiditate, perfect pentru evenimente speciale.

Bixie

Pentru femeile care vor o schimbare mai îndrăzneață, dar fără să renunțe complet la lungime, tunsoarea bixie este soluția ideală. Aceasta combină structura bob-ului cu aerul rebel al stilului pixie, fiind recomandată în special pentru părul des și voluminos. Stilul pune în valoare șuvițele pline și oferă un aspect luxos prin bucle mari, pieptănate fin.

Shag

Revenirea stilurilor retro aduce în atenție și tunsoarea shag, caracterizată prin straturi scurte texturate în jurul feței și lungimi mai mari în spate, oferind volum și un aspect energic.

Pentru iubitoarele părului lung, specialiștii recomandă straturile combinate cu breton, care adaugă volum și conturează armonios chipul, păstrând astfel un look modern și confortabil în zilele reci, potrivit catine.ro.

Schimbarea coafurii în această iarnă poate fi un gest simplu, dar cu efectele unei reînnoiri vizuale și a unei periodic necesare creșteri a încrederii în sine.

 

Subiecte în articol: coafuri
