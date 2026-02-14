Anul 2026 va fi un punct de cotitură în lumea parfumurilor: Aromele care definesc tendințele anului

Compozițiile gourmand se transformă și devin mai complexe; se îndepărtează de notele clasice, exclusiv „comestibile” și evoluează în creații mai bogate, mai sărate, infuzate cu un caracter multistratificat. În același timp, compozițiile senzuale devin mai îndrăznețe prin acorduri de fructe, vanilie și condimente, dezvăluind dorința de a spune povești noi, și chiar de a reinterpreta clasicele în moduri neașteptate.

1. Emporio Armani, Power Of You

Senzuală, erotică și gurmandă, dar într-un mod complet nou și neașteptat, această aromă luminează spațiul printr-un acord vibrant de maracuja și fructul pasiunii. În inima sa, un suflet radiant izbucnește, din care, în final, iese la iveală un absolut de vanilie din Madagascar, cremos și amplificat de dulceața caramelizată a rășinii de benzoin.

2. Valentino, Born In Roma Donna Purple Melancholia

O călătorie care invită la redescoperirea amintirilor. Născută din dorința de a trăi viața la maximum, această aromă se deschide cu o notă suculentă de prună, care apoi înflorește în parfumul de osmanthus și un extract bogat de vanilie. O adevărată injecție de încredere în sine care radiază seducție și lasă o urmă de lungă durată, de neuitat.

3. Tom Ford, Figue Érotique

După ani de interpretări excesiv de dulci și axate pe confort, acest parfum reprezintă un gurmand mai matur, mai senzual și mai cărnos. Vedeta principală este, desigur, smochina Kadota, dar nu ca o simplă notă comestibilă; mai degrabă ca un material viu, senzorial, care lasă în urmă o prospețime verde și lăptoasă. În centrul compoziției se află ylang ylang, vetiver, paciuli și benzoin, care împreună creează un parfum sofisticat, echilibrat între confort și seducție.

4. Borntostandout, Black Karak

Un parfum unisex lemnos care radiază o aură de mister oriental, evocând o îmbrățișare caldă și picantă. Este inspirat de însăși esența ospitalității din Orientul Mijlociu, unde aroma ceaiului Karak fierbinte se împletește cu șofranul și lemnul de oud. Fațeta picantă a parfumului este accentuată în continuare de cardamom, cafea și ceai negru. Baza se dezvăluie ca fiind caldă, senzuală și cremoasă, cu lemn de chihlimbar, păstăi de boabe de tonka și lemn de guaiac.

5. Kilian Paris, Her Majesty

Regina acestei compoziții de parfum este trandafirul de Damasc, care se îmbină cu piersica catifelată și romul suculent pentru a forma notele de deschidere ale acestui parfum chypre modern și luminos. Ambretta din bază își răspândește farmecul cald, magnetic atrăgător, moscat, în timp ce papirusul și cedrul lasă o semnătură lemnoasă de durată.

6. Narciso Rodriguez, For Her Pure Musc Blanc

Creatorul de parfumuri Sonia Constant a reinterpretat inima iconică de mosc a parfumului Narciso Rodriguez, creând o aură de lumină și senzualitate. La primul contact, parfumul eliberează note de iasomie radiantă și un acord curat, atrăgător magnetic. Inima dezvăluie cărnozitatea moscului intensificat, cremos, care apoi dă loc traseului senzual de lemn de cedru și vanilie.

7. Kylie Jenner Fragrances, Cosmic Intense

Noul parfum din universul cosmic al lui Kylie Jenner aduce o evoluție gurmandă și chihlimbar nemaivăzută până acum, care devine cremoasă, învăluitoare și irezistibilă. Deschiderea este dominată de iasomie și portocală roșie, urmate de benzoin și vanilie, lăsând în urmă o urmă parfumată de lungă durată.

8. Guerlain, Absolus Allegoria Tabac Sahara

Această piramidă de parfumuri spune povestea unei călătorii nocturne prin deșert, ghidată de notele de tutun și zmeură, care se întâlnesc pentru a crea un acord misterios și irezistibil de senzual. Noaptea, stelele strălucesc apoi, exprimate prin prospețimea acrișoară a fructelor roșii și a chihlimbarului, evocând dunele după apusul soarelui, chiar înainte de întunericul complet.

9. Thoo, Pure Diamond

Lăcomia unui diamant este exprimată în acest parfum luxos și rafinat. Experiența olfactivă începe cu prospețimea crocantă a perei, redată jucăușă de un amestec de nucșoară, scorțișoară și piper roz. Inima dezvăluie cremozitatea catifelată a Sacrosantol®, o moleculă prețioasă derivată din lemn de santal care radiază lumină și căldură, în timp ce baza se bazează pe chihlimbar.

10. Matilda Morri, Eau de Divorce

Acest parfum este o odă adusă despărțirilor și schimbărilor de direcție în viață. Un omagiu adus celor care aleg să revină în joc. Totuși, Eau de Divorce nu este un parfum al discordiei, ci unul al confortului. După o deschidere citrică, în care migdala este caracteristic amară, inima parfumului, cu violetă, iris și iasomie, reprezintă un triumf al forței spirituale. Adevărata vedetă a compoziției este însă vanilia, regina întregii structuri, irezistibilă și liniștitoare, notează vogueadria.com.

