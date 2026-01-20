Averea uriașă a unuia dintre cei mai renumiți designeri din lume

Acesta și-a lansat propria casă de modă în 1960, la Roma și Milano. De-a lungul timpului, ținutele sale au fost preferate de vedete, precum Elizabeth Taylor, Julia Roberts, Cate Blanchett ori Jennifer Lopez.

Ținutele lui Valentino Garavani au fost astfel preferate de multe staruri de la Hollywood.

Printre cele mai iconice creații ale sale a fost rochia de mireasă pentru Jaqueline Kennedy, fosta primă doamnă a Statelor Unite între 1961-1963, cînd a fos ucis soțul său, John Kennedy.

Averea colosală a lui Valentino

În 1998, el a vândut brandul pentru 600 de milioane de euro unui grup de investitori, iar din 2012 a intrat în posesia familiei regale din Qatar. Valentino s-a retras din lumea modei în 2007.

Valentino a lăsat în urmă o avere personală de circa 1,5 milioane miliarde de dolari.

Imperiul Valentino astăzi

Casa dde modă Valentino este una dintre cele mai ăuternice din lume, cu vânzări record de 322,4 milioane de euro în timpul designerilor Maria Grazia Chiuri și Pierre Paolo Piccioli.

Magazinele din Paris, Milano sau Londra îi perpetuează renumele, bandul fiind marcat de pasiunea lui Valentino pentru roșul iconic și luxul impecabil, notează spynews.ro.