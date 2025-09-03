Culorile toamnei 2025. Nuanțele care vor da strălucire părului tău

Brunet castaniu

Este o nuanță caldă și vibrantă care reflectă frunzele căzătoare, aducând luminozitate și profunzime părului tău. Este o alegere potrivită dacă vrei o schimbare naturală, dar vizibilă.

Blond miere

Bondul miere este amestecul ideal între căldură și dulceață. Este nuanța perfectă pentr toamnă, oferind luminozitate feței și prospeție, Alege blond cupru cu șuvițe blond miere în stil balayage.

Espresso vibrant

Ese potrivită pentru femeile care preferă tonurile închise. Spre deosebire de culorile clasice, espressov ibrant nu aduce strălucire excesivă, ci profunzime.Este o alegere elegantă și echilibrată pentru un look sofistica și actual.

Vișiniu aprins

Vișiniul aprins este o culoare profundă, ușor melancolică dar și îndrăzneață Se potrivește femeilor care nu se tem să iasă în evidență. Este o culoare versatilă, ușor de adaptat oricărui stil.

Blond argintiu

Este o nuanță rece, ideală pentru sezonul toamnă-iarnă. Pentru a obține această culoare,este nevoie de o decolorare profesională și de îngrijire atentă, potrivi catine.ro.