Cum alegi un parfum de seară care se potrivește stilului tău?

Alegerea lui nu ține doar de preferința pentru o anumită aromă, ci și de context, intensitate și felul în care se așază pe piele. În continuare, îți prezentăm câteva repere utile pentru a alege un parfum potrivit stilului tău, fără să alegi variante previzibile.

Ține cont de locul și momentul în care porți parfumul

Un parfum potrivit pentru seară trebuie ales în funcție de context. O cină restrânsă, un eveniment formal, o ieșire la teatru sau o petrecere necesită intensități diferite. Un parfum prea puternic poate deveni apăsător într-un spațiu mic, în timp ce o aromă prea discretă poate trece neobservată la un eveniment amplu.

Pentru seri elegante, se potrivesc adesea parfumurile cu note mai calde, mai profunde sau mai persistente. Acestea pot include accente lemnoase, ambrate, orientale, florale intense sau condimentate. Pentru întâlniri mai relaxate, o compoziție mai luminoasă, cu note florale sau ușor citrice, poate fi suficientă.

Câteva repere te pot ajuta să alegi mai ușor:

pentru spații închise, alege o intensitate moderată;

pentru evenimente lungi, caută o formulă cu persistență bună;

pentru seri de vară, evită aromele foarte grele;

pentru sezonul rece, poți alege note mai calde;

pentru ocazii formale, aplicarea trebuie să fie discretă.

Un parfum de seară reușit nu trebuie să îți domine prezența, ci să o completeze într-un mod firesc.

Alege o aromă cu personalitate, dar ușor de purtat

Parfumurile de seară sunt adesea asociate cu intensitatea și memorabilitatea, însă o alegere bună trebuie să rămână confortabilă pentru persoana care o poartă. Pentru femeile care preferă parfumurile cu prezență, dar și cu o notă sofisticată, un parfum Tom Ford poate fi ideal pentru seri elegante sau evenimente.

Înainte să alegi, merită să observi ce tipuri de note porți cel mai des:

florale, dacă preferi feminitatea clasică;

ambrate, dacă îți plac parfumurile calde;

lemnoase, dacă vrei o aromă matură;

orientale, dacă preferi intensitatea;

vanilate sau gurmande, dacă îți plac notele mai dulci.

Verifică felul în care parfumul se dezvoltă pe piele

Un parfum nu miroase la fel în primele minute și după câteva ore. De aceea, testarea pe piele este mai relevantă decât testarea pe hârtie. Notele de vârf pot atrage imediat atenția, însă notele de mijloc și cele de bază spun mai mult despre felul în care parfumul va fi perceput pe durata serii.

Dacă îți plac aromele elegante, cu o construcție complexă, ia în considerare un parfum Kilian, mai ales dacă te pregătești pentru o ocazie specială sau pentru o seară în care preferi o prezență olfactivă mai rafinată.

Atunci când testezi un parfum, ține cont de câteva detalii:

așteaptă cel puțin câteva ore înainte să decizi;

evită să testezi prea multe arome în aceeași zi;

observă cum se simte parfumul în aer liber și în interior;

vezi dacă aroma rămâne plăcută după ce se așază.

Un parfum potrivit trebuie să îți placă și după ce primele note se disipă. Persistența contează, dar la fel de mult contează felul în care parfumul evoluează.

Corelează parfumul cu ținuta

Parfumul poate completa o ținută, dar nu ar trebui să concureze cu ea. O rochie elegantă, un costum feminin, o ținută monocromă sau o apariție cu accesorii vizibile pot fi susținute de arome diferite. Ideea este să creezi coerență între stilul vestimentar și parfumul ales.

Pentru ținutele minimaliste, poți alege un parfum mai intens, cu note bine definite. Pentru ținutele bogate în texturi și imprimeuri, o aromă mai fină poate păstra echilibrul. Dacă alegi o ținută sobră, parfumul poate adăuga o notă caldă sau senzuală. Dacă ținuta este deja foarte feminină, poți merge spre o aromă mai curată.

Câteva asocieri pot funcționa ușor:

rochie neagră și parfum ambrat;

ținută satinată și note florale intense;

costum elegant și parfum lemnos;

ținută deschisă la culoare și note florale luminoase;

apariție de seară și accente orientale moderate.

Aplică parfumul cu măsură

În cazul unui parfum de seară, dozajul contează foarte mult. Chiar și o aromă bine aleasă poate deveni deranjantă dacă este aplicată în exces. Zonele clasice, precum încheieturile, gâtul sau zona din spatele urechilor, sunt suficiente pentru majoritatea ocaziilor.

Dacă parfumul este intens, una sau două pulverizări pot fi de ajuns. Dacă aroma este mai discretă, o poți reaplica ușor înainte de eveniment. Pentru o aplicare echilibrată:

nu pulveriza parfumul direct pe bijuterii;

nu freca încheieturile după aplicare;

aplică parfumul cu puțin timp înainte de plecare;

păstrează aceeași familie olfactivă pentru produsele parfumate.

Un parfum bun se observă discret, în apropiere, fără să acapareze spațiul.

Așadar, alegerea unui parfum de seară ține de stil, context și felul în care aroma se simte pe pielea ta după câteva ore. Când ții cont de intensitate, sezon, ținută și aplicare, parfumul devine parte dintr-o apariție coerentă. O alegere inspirată nu se bazează pe impuls, ci pe potrivirea dintre aromă și felul în care vrei să fii percepută.