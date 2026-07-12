Modă masculină: Sandalele pentru bărbați nu mai sunt un tabu

Astăzi însă, regulile nescrise ale modei masculine se schimbă, iar încălțămintea deschisă devine o prezență tot mai obișnuită pe străzile marilor orașe.

Potrivit publicației italiene Il Post, în timp ce femeile au purtat de zeci de ani sandale în aproape orice context, bărbații au fost constrânși de norme vestimentare mult mai rigide. Până nu demult, reviste de modă precum GQ recomandau ca șlapii să fie rezervați exclusiv plajei, piscinei sau grădinii, nu mediului urban.

De unde a pornit această regulă nescrisă

Specialiștii spun că unul dintre motivele pentru care sandalele au fost evitate de bărbați ține de o prejudecată estetică. Mult timp, picioarele bărbaților au fost considerate mai puțin atractive decât cele ale femeilor, iar încălțămintea care le lăsa la vedere nu era privită ca fiind potrivită pentru oraș.

În plus, sandalele au rămas asociate ani la rând concediilor și relaxării, în timp ce pantofii închiși simbolizau eleganța și seriozitatea.

Generația Z și verile tot mai fierbinți schimbă regulile

Transformarea a fost alimentată de mai mulți factori. Tinerii din generația Z sunt mult mai puțin interesați de convențiile vestimentare tradiționale și experimentează fără rețineri combinații care, până de curând, păreau neobișnuite.

În același timp, schimbările climatice au făcut ca verile din Europa și Statele Unite să fie din ce în ce mai călduroase. Temperaturile care depășesc frecvent 35 de grade îi determină pe mulți să aleagă încălțăminte mai aerisită, confortul devenind un criteriu la fel de important ca aspectul.

Și pandemia de COVID-19 a avut un rol important. În perioada în care confortul a devenit prioritatea principală, oamenii au renunțat la multe dintre regulile stricte privind îmbrăcămintea, iar aceste obiceiuri au rămas și după revenirea la ritmul normal al vieții.

Cum au devenit sandalele un simbol al modei

Un exemplu al acestei schimbări este succesul brandului german Birkenstock. Concepute inițial ca sandale ortopedice, modelele companiei au fost considerate mult timp „urâte, dar comode”. După pandemie, însă, modelele Arizona și Gizeh au devenit unele dintre cele mai căutate încălțări de vară, fiind purtate atât de femei, cât și de bărbați.

Colaborările cu branduri de lux au transformat aceste sandale dintr-un produs asociat stilului hippie sau încălțămintei medicale într-un accesoriu prezent pe podiumurile marilor case de modă.

Succesul lor a deschis drumul și altor modele de încălțăminte deschisă. Designerii promovează tot mai des sandalele din piele cu barete împletite, cunoscute drept fisherman sandals, modelele tradiționale mexicane huarache sau pantofii fără partea din spate, denumiți mules.

Aceste modele oferă mai multă ventilație decât pantofii clasici, dar păstrează un aspect suficient de elegant pentru a putea fi purtate inclusiv la birou sau la evenimente desfășurate în sezonul cald.

Moda masculină renunță la vechile reguli

Experții în modă consideră că această evoluție reflectă o schimbare mai amplă a societății. Așa cum pantalonii scurți foarte scurți pentru bărbați sau sneakers purtați cu costume au devenit, în timp, perfect acceptați, și sandalele par să urmeze același traseu.

Astfel, ceea ce odinioară era considerat exclusiv încălțăminte de vacanță începe să fie integrat firesc în ținutele urbane. Pentru tot mai mulți bărbați, alegerea sandalelor nu mai este un gest neobișnuit, ci dovada că moda pune astăzi accent pe confort și libertate de exprimare, nu doar pe regulile tradiționale, scrie Mediafax.