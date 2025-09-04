Regele s-a stins: Mesaje sfâșietoare după moartea lui Giorgio Armani

La puţin timp după acest anunţ au început să sosească mesaje de adio şi condoleanţe din toate colţurile lumii, atât din breasla designerilor cât şi din partea oamenilor politici, din lumea filmului sau a sportului. Reproducem în cele ce urmează câteva dintre aceste mesaje:



Preşedintele Italiei Sergio Mattarella: "O personalitate timidă şi rezervată cu o creativitate neobosită, de-a lungul imensei sale cariere a redefinit standardele eleganţei şi luxului la nivel internaţional. Simplitatea sa sofisticată, atenţia sa faţă de calitate şi detaliu au inspirat şi influenţat generaţii de designeri".



Premierul italian Giorgia Meloni: "Giorgio Armani ne-a părăsit la vârsta de 91 de ani. Cu eleganţa sa, cu seriozitatea şi creativitatea sa, a reuşit să facă să strălucească moda italiană şi a inspirat o lume întreagă. O icoană, un lucrător neobosit, un simbol pentru ceea ce este mai bun în Italia. Mulţumesc pentru tot!".



Regizorul Martin Scorsese: "Giorgio a fost mai mult decât un designer vestimentar. El a fost un artist adevărat şi încă unul mare - oamenii folosesc termenul atemporal destul de des, dar în cazul lui se întâmplă să fie adevărat. Nu există nimic la modă sau legat de moment în creaţiile lui Giorgio. Sunt cu adevărat elegante, atât pe interior, cât şi pe exterior şi nu sunt menite să fie privite pe un podium. Sunt pentru ca oamenii să le poarte, pentru a-şi accentua propriul simţ individual al eleganţei naturale"



Creatorul de modă Valentino Garavani: "Plâng pe cineva pe care l-am considerat mereu un prieten, niciodată un rival. Şi nu pot decât să mă înclin în faţa imensului său talent, schimbărilor pe care le-a adus în modă şi mai presus de orice, loialităţii sale neclintite faţă de un singur stil: al său".



Creatoarea de modă Donatella Versace: "Lumea a pierdut azi un gigant. A scris istorie şi va fi amintit pentru totdeauna".



Grupul de lux francez LVMH: "El a fost ultimul din generaţia de aur de designeri de după război, care au împins, an după an, culmile celei mai înalte eleganţe. Moştenirea sa va trăi în inimile şi imaginaţiile creatorilro de modă din prezent şi a celor viitori pentru o lungă perioadă de timp".



CEO al grupului LVMH, Bernard Arnault: "A creat un stil unic, îmbinând lumini şi umbre, pe care l-a dezvoltat într-o călătorie antreprenorială de succes ce a extins eleganţa italiană la scară globală. a fost şi un adevărat prieten şi admirator al Franţei".



CEO al KERING, Frnacois-Henri Pinault: "Un întreprinzător vizionar şi remarcabil, a redefinit eleganţa cu rigoare şi independenţă care au marcat era noastră. Un maestru necontestat al modei italiene, influenţa sa trece cu mult dincolo de modă şi va continua să inspire generaţii întregi".



Miuccia Prada şi Patrizio Bertelli: "Un maestro recunoscut pentru eleganţa şi creativitatea sa şi un protagonist necontestat al modei internaţionale italiene. Contribuţia sa va rămâne pentru totdeauna în istoria modei şi în amintirea celor care l-au admirat".



Preşedintele Ferrari şi Stellantis, John Elkann: "Giorgio Armani a fost un mare antreprenor, un om de cultură sensibil şi rafinat, şi mai ales, un mentor şi un prieten pentru mine. Timp de jumătate de secol creaţiile sale au reprezentat cea mai înaltă expresie a gustului italian, un simbol de eleganţă şi de frumuseţe atemporală".



Preşedintele Casei de Modă Ferragamo, Leonardo Ferragamo: "Maestrul incontestabil al modei şi simbolul purei eleganţe italiene. A fost un om excepţional ale cărui valori au marcat în mod profund istoria modei italiene".



Supermodelul Cindy Crawford: "Cu inima frântă am aflat de plecarea unei legende. Un adevărat maestru al artei sale".



Actriţa Cate Blanchett: "Odihneşte-te în pace domnule Giorgio Armani".



Actriţa Julia Roberts: "Un adevărat prieten. O legendă".



Actriţa Michelle Pfeiffer: "Bun, generos şi loial. Un adevărat pionier al eleganţei. O sursă globală de inspiraţie. Iar azi o pierdere masivă pentru toţi. Mulţumesc pentru tot domnule Armani, a fost o onoare şi un privilegiu să colaborez cu tine în atâtea ocazii din viaţa mea şi să fiu martoră din prima linie a măiestriei tale".



Primarul din Milano, Giuseppe Sala: "Milano va simţi lipsa viziunii sale creative, paticipării sale active şi sprijinului său pentru viaţa oraşului nostru. Luni, ziua funeraliilor sale, va fi o zi de doliu".



Administratorul Operei "La Scala" din Milano, Fortunato Ortombrina: "Giorgio Armani nu a fost doar un susţinător al La Scala, dar şi un prieten în care am găsit aceeaşi dedicaţie şi excelenţă şi aceeaşi dorinţă pentru o dimensiune internaţională. A fost un simbol care a întrupat cele mai bune energii ale oraşului nostru".



Opera "La Fenice", Veneţia: "Giorgio Armani nu este doar un nume, ci un limbaj universal al eleganţei, seriozităţii şi puterii creatoare. O icoană care a redefinit moda şi va continua să inspire generaţiile viitoare. Să-ţi fie ţărâna uşoară maestre"



Clubul de fotbal Juventus: "Juventus deplânge moartea lui Giorgio Armani, o icoană atemporală a eleganţei şi stilului italian".



Pilotul F1 Ferrari Charles Leclerc: "O mare onoare să am şansa de a întâlni şi de a lucra cu o persoană atât de extraordinară. Ne vei lipsi, Girogio".



Clubul de fotbal AC Milan: "Toţi cei de la AC Milan deplâng moartea lui Giorgio Armani, un simbol internaţional al eleganţei şi al oraşului Milano. Cele mai sincere condoleanţe familiei şi tuturor celor apropiaţi".

Sursa: AGERPRES