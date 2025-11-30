Schimbare de look? Iarna 2025 vine cu trenduri nebănuite

După sezoane întregi în care minimalismul a condus podiumurile, în decembrie și lunile reci ce urmează, specialiștii aduc în prim-plan contraste puternice, texturi bogate și accente glam reinterpretate.

Dacă vrei să intri în noul sezon beauty cu stil, iată cele mai importante tendințe în machiaj, păr și culori, exact așa cum sunt prevăzute de makeup artiști, stiliști și designerii care dau tonul în industria beauty.

Tendințe machiaj pentru iarna 2025

1. Ten luminos cu efect „skin melt”

Tenul extrem de mat iese din scenă, iar în locul lui apare un look cremos, ușor glossy, ca și cum pielea „topește” machiajul.

✔ fonduri de ten hidratante

✔ iluminator cremos pe pomeți

✔ blushuri de tip stick în tonuri naturale

Este ideal pentru iarnă, când pielea are nevoie de extra hidratare.

2. Buze vinete, prune și roșu intens

Iarna aceasta, buzele devin statement.

Cele mai hot nuanțe sunt:

• burgundy închis

• prune profunde

• roșu „cranberry”

• maro ciocolatiu

Lip gloss-ul revine în forță, aplicat peste ruj pentru un efect de volum instant.

3. Smokey eyes reinterpretat

Smokey eyes-ul clasic capătă un twist modern:

• texturi cremoase, ușor metalice

• nuanțe grafit, cupru și verde smarald

• eyeliner-ul negru intens este înlocuit uneori cu marouri reci

Makeup artiștii insistă pe un smokey difuz, nestructurat, „ca de iarnă”.

4. Sprâncene naturale și messy

Sprâncenele foarte conturate nu mai sunt în trend.

În 2025 win:

✔ sprânceana „pufoasă”, pieptănată în sus

✔ geluri transparente sau cu tentă light brown

✔ zero linii rigide

5. Accente strălucitoare inspirate de gheață

Makeup-ul cu particule sclipitoare este din nou la modă, dar mult mai delicat.

Se poartă:

glitter translucid

pigmenți sidefați

colțul intern al ochilor iluminat cu argintiu

Totul amintește de cristale de gheață, fără să arate exagerat.

Tendințe păr pentru iarna 2025

1. Bob-ul scurt „snow bob”

Este tunsoarea-vedetă a sezonului:

• lungime sub ureche

• textură dreaptă, stilată cu peria

• vârfuri minimal rotunjite

Avantaj? Arată impecabil cu fesuri, căciuli și eșarfe.

2. Breton cortină (curtain bangs) încă rezistă

Cu puțin volum și un finish soft, bretonul cortină este una dintre cele mai feminine opțiuni pentru iarnă.

E potrivit pentru orice tip de față.

3. Culoarea „frosted brunette”

Brunetul rămâne dominant, dar nuanțele sunt mult mai reci:

✔ ciocolată glaciară

✔ espresso cu reflexe cenușii

✔ brun rece perlat

Este culoarea preferată a stilistilor pentru iarnă datorită contrastului superb cu tonul pielii.

4. Blondul „snow blonde”

Un blond foarte deschis, cu tonuri de:

• alb-gheață

• perlat

• șampanie rece

Potrivit pentru pielea deschisă și tenurile neutre.

5. Păr lung, texturat, cu onduleuri moi

Valurile lejere, „ca de zăpadă căzută”, sunt în top.

Nu se mai poartă buclele perfecte, ci un look imperfect, romantic.

Culorile în vogă ale iernii 2025

1. Argintiu

Inspirat de gheață și lumini de iarnă.

Se poartă la ochi, unghii și accesorii de păr.

2. Verde smarald

Intens, sofisticat, perfect pentru machiajul de seară.

3. Cranberry red

Nu doar pentru buze, ci și pentru blush, unghii și chiar păr.

4. Nuanțe reci: gri, lavandă, albastru polar

Oferă un look futurist, fresh și modern.

5. Maro ciocolată

Atât în machiajul natural de zi, cât și pentru păr.

Iarna 2025 aduce o combinație spectaculoasă între natural și glam, între texturi luminoase și accente îndrăznețe. Pielea glowy, părul în culori reci și machiajul inspirat din nuanțele sezonului transformă lunile de iarnă într-o adevărată scenă de creativitate.