Formula fericirii: 4 lucruri mici care îți schimbă viața în bine

Toate devin cicatrici emoționale — ceea ce numim, de obicei, bagaj emoțional. Iar aceste răni nevindecate influențează felul în care gândim, simțim și ne conectăm cu oamenii din jur.

Când ești dezamăgit de cineva apropiat, te poți bloca în negativitate. În timp, frustrarea, furia și neîncrederea te consumă încet și sigur — și ajungi să repeți un cerc vicios care te rănește și mai tare. Acest tip de energie afectează relațiile, starea ta de bine și chiar viitorul tău emoțional, scrie yourtango.com.

Eliberarea de trecut este cel mai mare cadou pe care ți-l poți face. Doar închizând ușa în urma suferințelor, poți trăi prezentul cu adevărat, cu mai multă sănătate emoțională, claritate și bucurie. Așa se creează spațiu pentru oportunități noi — în iubire, în carieră și în viața personală.

Iată 4 trucuri simple care îți pot face viața mult mai fericită, potrivit experților:

1. Iartă-i pe cei care te-au rănit

Alege conștient să-i ierți pe cei care ți-au provocat durere. Nu pentru ei — pentru tine. Iertarea este esențială pentru vindecare.

A ține în tine furie sau ură este ca și cum ai bea otravă și ai aștepta ca altcineva să se îmbolnăvească.

Psihoterapeutul Dr. Lesley Goth explică perfect:

„Iertarea este libertate. Este un act pe care îl faci pentru pacea ta interioară. Te eliberează de tot ce e toxic.” Citește pe Antena3.ro Amenințări fără precedent ale lui Putin: „Suntem pregătiți chiar acum de război cu Europa”

Un studiu Harvard arată că iertarea:

reduce anxietatea și depresia

scade nivelul de stres

îmbunătățește somnul

scade tensiunea arterială

Iertarea nu scuză ce s-a întâmplat. Iertarea te eliberează pe tine.

2. Iartă-te pe tine

Nu te mai pedepsi pentru greșelile din trecut. Acceptă că ai făcut ce ai știut mai bine la momentul respectiv.

Cercetările arată că auto-iertarea:

crește stima de sine

reduce anxietatea și depresia

aduce speranță și claritate

Auto-iertarea înseamnă să recunoști că ești om, că ai crescut și că meriti să mergi înainte.

3. Închide definitiv ușa trecutului

Nu poți schimba ceea ce s-a întâmplat. Nu există „replay” în viață.

Viața se mișcă înainte — iar tu trebuie să faci la fel.

Psihoterapeuta Dr. Ilene Strauss Cohen spune:

„Oprește dorința ca lucrurile să fie ca înainte. Viața se întâmplă doar în prezent.”

Mindfulness-ul te ajută să:

observi emoțiile, fără să le lași să te controleze

ieși din ruminație (gânditul în buclă)

accepți și să dai drumul

Gândește-te la asta ca la o curățenie emoțională: lași spațiu pentru ceva nou.

4. Deschide un capitol nou

Acum începe pagina albă. Tu alegi titlul și tonul poveștii.

Fii optimist, deschis și dispus să-ți creezi viața pe care o vrei.

Cercetările despre speranță arată că aceasta:

crește satisfacția în viață

îmbunătățește starea emoțională

dă sens și motivație

reduce depresia

Optimismul te ajută să vezi soluții acolo unde alții văd ziduri.

Așa cum spune replica celebră din The Shawshank Redemption:

„Totul se rezumă la o alegere simplă: apucă-te de trăit sau apucă-te de murit.”

Tu alegi. În fiecare zi.