Gala „Green Woman” 2025: un eveniment care pune în prim-plan soluțiile și femeile care influențează decizii în România

de Redacția Jurnalul    |    26 Noi 2025   •   09:22
Sursa foto: Gala „Green Woman” 2025

Ediția a VII-a a Galei „Green Woman” s-a desfășurat pe 25 noiembrie 2025 la Universitatea Ecologică din București și a adus recunoaștere pentru 12 femei cu rezultate semnificative în domenii precum mediu, energie, administrație publică, presă, sănătate, educație, agricultură, antreprenoriat și sport.

Evenimentul este organizat anual de Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană, împreună cu UZPR și Universitatea Ecologică din București.

În debutul galei, Lavinia Șandru a prezentat direcția ediției din acest an, într-un context marcat de tranziții tehnologice și ecologice:
„Gala Green Woman din acest an este o ediție cu totul și cu totul specială. De la relația om și natură, ajungem să vorbim tot mai mult de relația om, natură și inteligență artificială.”

Profesorul Mircea Duțu, președintele Universității Ecologice, a vorbit despre noua generație de decidenți, evidențiind rolul actualei ministre a Mediului:
„Am cunoscut toți miniștrii mediului din anul 1989 până azi. (…) Noul mandat, mandatul cu numărul 8, este asumat pentru prima dată de o tânără jurist și are mari șanse de succes.”

