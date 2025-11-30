Greșeala pe care o fac mulți români: pluralul corect al cuvântului „pârâu”

Deși este întâlnită în vorbirea curentă, această formă nu este corectă. Pluralul stabilit de normele limbii române este „pâraie”.

Pentru a înțelege exact de ce, haide să vedem ce spune DEX și cum se folosește cuvântul corect.

Ce înseamnă „pârâu” – definiția din DEX

Conform DEX, cuvântul pârâu este definit astfel:

PÂRÂU, pâraie, s.n.

„Curs mic de apă; râu mic.”

Se observă clar că pluralul indicat de dicționar este pâraie, nu „pârâuri”.

Așadar, discutăm tot despre un substantiv neutru, dar aici pluralul nu urmează modelul unor cuvinte precum „cărbune – cărbuni” sau „lac – lacuri”. În schimb, avem de-a face cu o formare neregulată, pe care trebuie pur și simplu să o memorăm.

De ce „pârâuri” este greșit?

Forma „pârâuri” apare prin greșeală, pentru că mulți vorbitori sunt tentați să aplice automat regula pluralului în -uri pentru substantivele neutre. Totuși, pârâu este unul dintre cuvintele care fac excepție.

Forma corectă este doar: pâraie

Forma greșită și neacceptată: pârâuri

Exemple corecte în propoziții

După ploaie, toate pâraiele din zonă s-au umflat.

În munți, apa rece de pâraie este limpede și potabilă.

Harta arată mai multe pâraie care se varsă în același râu.

Pluralul corect al cuvântului „pârâu” este „pâraie”, așa cum îl precizează clar DEX.

Forma „pârâuri” este una greșită și trebuie evitată, mai ales în comunicarea scrisă, la școală sau în mediile profesionale.