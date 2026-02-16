Începe Săptămâna albă: Alimente care pot fi cosumate înainte de Postul Paștelui

x close
de Redacția Jurnalul    |    16 Feb 2026   •   20:15
Sursa foto: În Săptămâna albă se consumă doar produse lactate și ouă, renunțându-se la carne.

Perioada dinaintea Postului Paștelui se numește Săptămâna albă sau a brânzei. În aceste zile, credincioșii ortodocși renunță la carne, consumând doar produse lactate și ouă iar miercuri și vineri este dezlegare la pește.

Această etapă are atât semnificație spirituală, cât și un rol practic în pregătirea trupului pentru post.

Semnificația Săptămânii albe

Se numește Săpămâna albă de la culoarea produselor lactate și a ouălor și simbolizează „viețuirea primilor oameni în Rai, unde nu consumau carne; consumul cărnii şi al sângelui ca viaţă începe în neamul omenesc abia după momentul căderii în păcat”, explică profesorul Lucian Farcașiu, pentru dcnews.ro.

"Pe de altă parte, albul acesta al laptelui, al brânzei şi al ouălor simbolizează haina cea luminoasă în care urmează să ne îmbrace postul pe care-l începem", după cum a precizat Lucian Farcașiu. 

Pregătirea pentru Postul Mare

Această perioadă de șapte zile este considerată astfel o revenire simbolică la starea paradisiacă dar și o pregătire a trupului și a sufletului pentru postul care va urma. 

Credincioșii ortodocși consumă alimente ușoare, evitând carnea, pentru a obișnui organismul cu cel mai lung și mai greu post din an. Acesta durează 40 de zile și presupune doar consumul almentelor de origine vegetală, cu numai două zile de dezlegare la pește 

Postul Paștelui începe  luni, 23 februarie 2025.

