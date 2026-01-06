x close
Cine a fost Ioan Botezătorul? Povestea vieții și a martiriului Înaintemergătorului Domnului Isus Hristos

de Redacția Jurnalul    |    06 Ian 2026   •   12:45
Creștinii ortodocși îl srbătoresc pe Sfântul Ioan Botezătorul pe 7 ianuarie. Este unul dintre cei mai importanți sfinți, numit și Înaintemergătorul Domnului Isus Hristos.

Părinții săi, Zaharia și Elisabeta, erau în vârstă când acesta a venit pe lume. Totodată, Elisabeta afos verișoara Fecioarei Maria și soția preotului Zaharia, fiind descendentă din seminția lui Aaron. Nașterea sa a fost prevestită de  Arhanghelul Gabriel.

Ioan a avut o viață simplă, aproape de natură, trăind în post ș rugăciune. Se îmbrăca în piele de cămilă și mânca lăcuste și miere sălbatică, potrivit spynews.ro.

Este numit și Înaintemergătorul Domnului deoarece a prevestit venirea lui Mesia. 

Momenul de referință este botezul lui Isus Hristos în apa Iordanului, când cerurile s-au deschis ar Duhul Sfânt a coborât sub forma unui porumbel, iar Dumnezeu Tatăl a spus „Acesta este Fiul Meu cel iubit”.

Deși nu a săvârșit minuni spectaculoase, el a atras mii de oameni prin cuvântările și curajul său de a-l mustra pe Irod Antipa.  A murit tragic, fiind închis și decapitat, din ordinul acestuia. 

Rugăciune către Sf. Ioan Botezătorul

Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorule și Botezătorule al lui Hristos, mijlocește pentru noi înaintea Tronului slavei, dă-ne curajul de a mărturisi adevărul și ajutor în vreme de suferință”.

 

 

Subiecte în articol: ioan botezatorul
