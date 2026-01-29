Adda și Cătălin Rizea au fost eliminați de la Power Couple într-o ediție lider de audiență!

Aseară, proba de cuplu a adus starea de bine celor de acasă! Cu zâmbetul pe buze și glumele la purtător, participanții au încercat să lase deoparte greutatea activităților pe care le aveau de făcut și se bucure de fiecare secundă. La final de zi, Cătălin și Luiza Zmărăndescu li s-au alăturat Addei și lui Cătălin la votul pentru eliminare. Cuplul avea la dispoziție superputerea, dar a ales să nu o folosească și să aștepte decizia colegilor. Pentru a treia dată la rând, familia Zmărăndescu a fost salvată, așa că drumul s-a încheiat pentru Adda și Cătălin.

Ultima ediție din această săptămână a fost urmărită cu sufletul la gură de către cei de acasă, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:29 – 23:44, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.8 puncte de rating şi 21.6% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 3.9 puncte de rating şi 14.5% cota de piaţă. La nivelul publicului urban, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor cu 5.0 puncte de rating și 14.5% cotă de piață, în timp ce locul 2, Kanal D, avea 4.0 puncte de rating și 11.5% cotă de piață. În intervalul 21:30 – 23:37, la intersecția cu serialul Tătuțu, Antena 1 avea 5.8 puncte de rating și 22.6% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 2.9 puncte de rating și 11.5% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 20:52, aproape 1 milion de telespectatori așteptau cu emoție eliminarea serii.

Au mai rămas doar șase echipe în lupta pentru marele premiu care poate atinge 100.000 de euro, iar provocările vor fi tot mai neașteptate pentru acestea. Săptămâna viitoare va începe cu multă emoție și cu declarații în exclusivitate, ce vor demonstra sinceritatea și deschiderea lor în competiție.

Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple!