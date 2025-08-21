Alexia Caras, actrița din Iubire cu parfum de lavandă, despre vacanță și revenirea pe platourile de filmare: „Mi-a lipsit ritmul, energia aia alertă care mă trezește mai bine decât orice cafea”

Actrița care o interpretează pe Alma spune că această pauză i-a adus un fel de realiniere, un echilibru între muncă, viață personală și timp pentru sine.

„A fost o vară care m-a realiniat și m-a reacomodat cu mine. Mi-am permis să mă odihnesc, să respir și să simt acel dolce far niente. E plăcut să nu te grăbești să simți soarele”, mărturisește Alexia, subliniind cât de rar este pentru un actor să trăiască fără presiunea programului încărcat.

Pentru ea, cel mai important exercițiu al verii a fost să învețe să stea locului. „E mai greu decât pare, mai ales când ești obișnuită să trăiești în flux continuu. Am descoperit că liniștea nu e gol, ci spațiu de creștere. Am mai descoperit una-alta despre prietenie, despre ce-i bun pentru mine și ce nu”, a mărturisit Alexia.

Actrița spune că această vacanță a fost un amestec de liniște, distracție și descoperire, în doze echilibrate. „Am citit, am stat, m-am lăsat purtată de oameni și povești care au apărut în mod neașteptat. Descoperirile au venit atunci când nu le ceream, prin locuri, prin întâlniri, prin mici întâmplări care m-au bucurat fără să le caut”.

Chiar dacă a evadat și s-a relaxat, Alexia recunoaște că Alma a rămas prezentă, chiar și în vacanță: „Nu ai cum să te desprinzi complet de un personaj pe care îl construiești și îl porți de peste un an. A fost revelatoriu pentru mine să aflu că Alma a devenit parte din natura mea. Chiar dacă i-am dat vacanță, tot e curioasă să se strecoare prin mintea mea. Mă trezesc random gândindu-mă: Oare cum ar fi reacționat Alma în situația X?”

Dacă ar fi să își imagineze o vacanță pentru Alma, Alexia o vede într-un loc vibrant, plin de viață și energie: „Alma ar fi fugit undeva cu vibe clar, Ibiza, Mykonos, un loc cu muzică, modă, oameni interesanți și nopți lungi. Cred că s-ar hrăni din energia locurilor și a vieții care pulsează.”

Privind spre noul sezon, actrița spune că intră pe platou cu o stare specială, amestec de curiozitate și încredere: „Mă fascinează necunoscutul, mai ales când vine cu potențial de creștere. Simt că urmează ceva bun, nu știu exact ce, dar intenția e acolo. Am și puțină nerăbdare, dar și încredere că povestea continuă exact cum trebuie. Și sincer… abia aștept!”

Totuși, vara i-a adus și un dor constant de colegi și de atmosfera de la filmări: „Mi-a lipsit ritmul platoului, energia aia alertă care mă trezește mai bine decât orice cafea. Ah, și rutina de filmare, care, paradoxal, e haotică, dar e o formă de stabilitate creativă. Mi-a lipsit acel moment în care toți ne conectăm ca să spunem o poveste împreună și să redevenim o diversitate în unitate.”

Alexia Caras se pregătește să revină în fața camerei și promite un sezon în care Alma va continua să surprindă. Publicul o va putea revedea în noul sezon din Iubire cu parfum de lavandă, semnat de Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production, începând cu 12 septembrie, în fiecare vineri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

