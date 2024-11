Antena 1 a început filmările pentru un nou serial original semnat Ruxandra Ion – Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

Producţia aduce în prim plan o poveste emoţionantă, în care personaje complexe și puternic conturate își caută drumul spre inima privitorului. Conceptul echilibrează partea unică și originală a premisei - testul ADN care declanșează intriga – cu partea umană, ce e dincolo de știință. Din distribuţia serialului fac parte nume consacrate din teatru, film și televiziune, ce vor fi dezvăluite în perioada următoare.

Povestea serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN aduce în atenţia telespectatorilor o tânără ambiţioasă şi determinată, abandonată la naştere, care în urma unui test genetic îşi găseşte mama chiar în persoana celei la care se aştepta cel mai puţin. Guvernat în egală măsură de putere şi sensibilitate, serialul atacă o temă desprinsă din realitate, îmbrăcată în emoţiile unei tinere care îşi caută drumul într-o lume plină de secrete, condusă de bani, putere și decizii din trecut pe care mulţi le-ar dori îngropate în uitare.

Ruxandra Ion, producătorul general Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN mărturiseşte: „Pot să vă spun un secret… când am decis să facem un serial original, a fost povestea cu care am pornit la drum, dar pentru că în televiziune pot apărea şi lucruri neprevăzute… am început întâi filmările pentru Iubire cu parfum de lavandă, la rândul lui un proiect original… Revenind la , ideea mi-a venit pornind de la un test ADN produs de o firmă americană, pe care l-am făcut în glumă şi pentru distracţie. Însă pentru un copil abandonat, o astfel de experienţă îi poate îndeplini cel mai mare vis, acela de a-şi găsi mama. În tot timpul ăsta, a crescut, layer cu layer şi poveste cu poveste, iar acum e gata să vină în faţa voastră… să vă arate o poveste de care poate aţi auzit, o poveste impresionantă despre o fată care nu vrea decât să fie iubită şi pe care vă garantez că o veţi iubi, când o veţi cunoaşte!”.

La rândul lor, scenariştii proiectului, Radu Grigore, Bianca Mina şi Raluca Mănescu, dezvăluie: „ este un copil frumos… care s-a născut din multă muncă şi nopţi nedormite. Când am pornit la drum, ştiam că vrem să vorbim despre trecutul trist al României postrevoluţionare, şi anume, despre adopţiile ilegale care ne-au făcut subiect de ştiri în jurul lumii. Deşi pare că e o poveste românească, este de fapt ceva universal… în toate ţările sunt copii abandonaţi care caută iubirea… e doar una dintre acele poveşti!”.

Filmările pentru serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN sunt în plină desfăşurare, iar din distribuția serialului fac parte nume consacrate din teatru, film și televiziune, ce vor fi dezvăluite în perioada următoare.