Trump vrea să organizeze o nouă întâlnire Zelenski-Putin dacă summitul din Alaska merge bine

de Redacția Jurnalul    |    13 Aug 2025   •   20:00
Sursa foto: Hepta/Donald Trump

Președintele SUA, Donald Trump, declară că, dacă întâlnirea sa de vineri cu președintele rus Vladimir Putin va decurge bine, vrea să organizeze „imediat” o a doua întâlnire, la care să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Am avut o discuție foarte bună”, a spus Trump despre întâlnirea sa virtuală de miercuri cu Zelenski și liderii europeni. „Există șanse foarte mari să avem o a doua întâlnire, care va fi mai productivă decât prima, deoarece în prima voi afla unde ne situăm și ce facem”, a spus el, potrivit CNN.

Trump a spus că a doua întâlnire va fi organizată numai dacă întâlnirea sa cu Putin „va decurge bine”. El a declarat că ar vrea ca a doua întâlnire să aibă loc „aproape imediat” între Putin și Zelenski, „și cu mine, dacă vor să fiu prezent”.

Președintele SUA a promis „consecințe foarte grave” pentru Rusia dacă președintele Vladimir Putin nu va fi de acord să pună capăt războiului din Ucraina în cadrul întâlnirii de vineri. „Vor exista consecințe”, a declarat Trump în cadrul unui eveniment organizat la Kennedy Center din Washington.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: donald trump Vladimir Putin zelenski
