Departamentul de Stat al SUA, critic în privința anulării alegerilor din România în raportul pentru drepturile omului

Potrivit raportului, Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, hotărând că „multiple nereguli și încălcări ale legii electorale... au compromis transparența și corectitudinea campaniei electorale”, ridicând suspiciuni cu privire la corectitudinea desfășurării alegerilor.

„Această decizie a fost criticată de unii ca fiind o restricție nejustificată a libertății de exprimare politică. Decizia Curții Constituționale a prezentat alegerile ca fiind influențate în mod nejustificat de o operațiune de informare rusă pe rețelele de socializare, dar observatori independenți au sugerat că campania de pe rețelele de socializare în cauză a fost o activitate electorală organică a unui partid politic românesc. Țara urma să organizeze din nou primul tur al alegerilor prezidențiale în mai 2025”, se mai arată în raport.

Conform acestuia, printre problemele semnificative în materie de drepturile omului s-au numărat rapoarte credibile privind restricții ale libertății de exprimare, precum și crime, violențe sau amenințări cu violență motivate de antisemitism.

Guvernul a luat măsuri credibile pentru identificarea și pedepsirea funcționarilor care au comis abuzuri împotriva drepturilor omului, dar în unele cazuri acțiunile guvernului au fost insuficiente, se mai spune în raport.

De asemenea, acesta notează că organizațiile independente de presă și observatorii internaționali au remarcat lipsa de transparență în ceea ce privește proprietatea asupra mijloacelor de informare în masă și finanțarea netransparentă a acestora de către partidele politice, precum și politicile editoriale subordonate intereselor partidelor politice sau ale proprietarilor.

(sursa: Mediafax)