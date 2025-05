Antena 1, singura televiziune din România la întronizarea Papei. Echipa de jurnaliști Observator a primit binecuvântarea în Piața San Pietro

250.000 de credincioşi veniţi din toate colţurile lumii, s-au adunat în Piaţa San Pietro, la Vatican. Echipa Observator Antena 1 a fost martoră la momentul istoric și a transmis imaginile în exclusivitate pentru publicul din România.

„Recunoștință și mulțumire pe vecie. Am încheiat o călătorie cât un capitol de istorie la Vatican. Am început luna trecută, cu participarea la funeraliile Papei Francisc, pe care l-am cunoscut în anul 2019, în vizita sa apostolică în România. Au urmat conclavul și alegerea noului Papă. Iar acum, întronizarea. A fost o filă de istorie pe care sunt onorată că am putut-o transmite pentru publicul din țară. Meseria de jurnalist te poate surprinde în orice secundă, chiar și după zece ani de teren. Iar primirea binecuvântării de la Papa Leon al XIV-lea a fost un moment de împlinire sufletească.” - Mădălina Iacob, jurnalist Observator

În prima sa zi în calitate de lider spiritual, suveranul a binecuvântat copii şi a vorbit despre unitate şi iubire.

Fraţi şi surori, vreau ca prima mea mare dorinţă să fie pentru o biserică unită, un simbol al unităţii şi comuniunii, care să devină fundaţia pentru o lume împăcată. În timpurile noastre, vedem prea multă discordie, prea multe răni cauzate de ură, violenţă, prejudecăţi şi de teama de diferenţă", a spus Papa Leon.

Leon, fostul cardinal Robert Prevost, este primul papă din Statele Unite şi a fost ales pontif la 8 mai, în urma unui scurt conclav al cardinalilor. Papa locuieşte în prezent într-un apartament pe care îl folosea anterior în clădirea care găzduieşte biroul doctrinar al Vaticanului, lângă Bazilica Sfântul Petru.

