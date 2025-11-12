Asia Express își desemnează câștigătorii diseară, de la 20.30, la Antena 1. Show-ul a fost din nou lider de audiență!

Astfel, conform Kantar Media, reality show-ul Asia Express - Drumul Eroilor, difuzat aseară în intervalul 20.28 – 00.02, a condus clasamentul audiențelor la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, cu o audiență medie de 6.3 puncte de rating şi 25.5% cota de piață, urmat de Pro TV, cu 5.5 puncte de rating şi 22.3% cota de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 6.3 puncte de rating și 20.4% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.8 puncte de rating și 15.5% cotă de piață. Şi la nivelul segmentului național, Asia Express a fost prima opțiune a publicului, emisiunea înregistrând 5.8 puncte de rating şi 18.4% cota de piața, fiind urmată şi de această dată tot de către Pro TV, cu 5.4 puncte de rating şi 17.2% cota de piață. În minutul de aur, 22.01, 1.2 milioane de telespectatori urmăreau emisiunea de la Antena 1.

Diseară, de la ora 20:30, Asia Express – Drumul Eroilor ajunge la final! După mii de kilometri parcurși, zeci de misiuni și culturi complet diferite, cele două echipe finaliste – Gabi Tamaș şi Dan Alexa și Alex Ion şi Ștefan Floroaica – vor lupta pentru marele premiu al celui mai dur reality show din România.

Dorința de a fi desemnați câștigătorii sezonului 8 este uriașă de ambele părți. Se vor confrunta două echipe puternice, determinate, dornice să demonstreze că spiritul de echipă, rezistența și ambiția pot răsplăti fiecare efort făcut pe Drumul Eroilor.

A fost un sezon intens, plin de provocări și emoții. Un sezon al contrastelor culturale, al descoperirilor și al lecțiilor neașteptate. De la oamenii zâmbitori din Filipine, la Vietnamul surprinzător, până la Coreea regulilor stricte, echipele au trăit o călătorie care le-a testat nu doar forța fizică, ci și cea interioară. O aventură care și-a lăsat amprenta asupra fiecărui concurent și care a redefinit noțiunea de curaj.

Marea finală din Seul va purta echipele, dar și telespectatorii, prin locurile emblematice ale unui oraș impunător și atipic – un oraș al contrastelor, greu de stăpânit, dar care, la final, va desemna cei doi eroi ai acestui sezon.

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban all si National

Perioada 11 noiembrie 2025