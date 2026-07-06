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Câștigătoarea sezonului 17 Chefi la cuțite, Marina Luca a început stagiul la Retroscena, restaurantul cu o stea Michelin al lui Chef Richard Abou Zaki

Câștigătoarea sezonului 17 Chefi la cuțite a început stagiul care îi va dezvălui, pe parcursul a patru săptămâni, viziunea culinară a lui Chef Richard

Experiență cu totul specială pentru Marina Luca după câștigarea sezonului 17 Chefi la cuțite: premiul cel mare i-a adus, conform tradiției deja consacrate, pe lângă suma de 30.000 de euro, stagiul la Retroscena, restaurantul cu o stea Michelin al lui Chef Richard Abou Zaki. Astfel, Marina a călătorit până la Porto San Giorgio pentru a descoperi universul gastronomic ce poartă amprenta personalității lui Chef Richard, o oportunitate extrem de valoroasă ce aduce inspirație, deschide noi drumuri și îmbogățește CV-ul fiecărui câștigător Chefi la cuțite pregătit pentru următoarea etapă în cariera sa gastronomică.