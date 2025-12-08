Câștigătorii The Ticket, Ansamblul folcloric Valea Târnavelor, așteptați de peste 1000 de persoane la Blaj

A fost o seară intensă, cu emoții mari, competiție strânsă și momente artistice spectaculoase. Publicul a avut de unde alege, însă copiii din Valea Târnavelor au cucerit scena prin energie, disciplină și autenticitate. Dansurile pregătite pentru finală, sincronizarea impecabilă, construcția coregrafică și nivelul de execuție tehnică al copiilor – unii dintre ei având vârste surprinzător de fragede – au determinat telespectatorii să le ofere cele mai multe voturi.

Succesul lor a fost alimentat nu doar de muncă și talent, ci și de sprijinul familiei. Părinții le-au fost aproape pas cu pas, iar în momentul în care ansamblul a ajuns la București pentru Marea Finală live de la Antena 1, copiii au primit mesaje emoționante de acasă, cuvinte de încurajare și mândrie care au adus lacrimi în culise și au dat și mai multă forță momentului de pe scenă.

Spectacolul nu s-a oprit odată cu finala. La revenirea acasă, în Blaj, câștigătorii au fost întâmpinați de peste 1.000 de oameni, care i-au așteptat la intrarea în oraș pentru a sărbători victoria lor. Bucurie, dans, port popular și mândrie locală au umplut străzile, transformând seara într-o sărbătoare memorabilă.

