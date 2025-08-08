x close
de Redacția Jurnalul    |    08 Aug 2025   •   22:00
Chef Alexandru Sautner l-a vizitat pe Chef Richard Abou Zaki la Porto San Giorgio, înainte de întâlnirea din acest weekend, de la Festivalul Summer Well

Înainte de întâlnirea cu publicul la Festivalul Summer Well, care începe azi la Domeniul Știrbey, Chef Alexandru Sautner și-a rezervat câteva zile de concediu alături de familie, în Italia, ocazie cu care i-a făcut o nouă vizită lui Chef Richard Abou Zaki la Porto San Giorgio. Timpul le-a permis de data aceasta juraților Chefi la cuțite să petreacă împreună câteva zile.

„Am avut o vacanță în care am combinat utilul cu plăcutul – nu am uitat de partea antreprenorială, dar a fost și relaxare, și turism culinar: am avut toate ingredientele pentru vacanța perfectă în familie. Am fost în vizită la Richard – de data aceasta am ajuns și la pizzeria lui, Controluce, unde am mâncat o pizza fantastic de bună, cred că cea mai bună pizza pe care am mâncat-o vreodată. Apoi am cinat la Retroscena – iar aici nici nu mai trebuie să spun cât de bună a fost mâncarea și cât de specială este atmosfera din restaurantul lui Chef Richard”, a povestit Chef Sautner.

          ”M-am bucurat că am reușit să ajung și la Ancora, în Cesenatico – acesta este primul restaurant cu o stea Michelin al lui Chef Agostino Iacobucci, care a venit la Chefi la cuțite sezonul trecut. Mâncarea a fost spectaculoasă, dar am continuat periplul culinar în Bologna, la al doilea restaurant al lui Iacobucci. Aici am descoperit o bucătărie foarte fresh, cu multe texturi – o experiență culinară memorabilă. Nu am ratat nici laboratorul de cofetărie al lui Chef Iacobucci – acolo unde face o prăjitură baba senzațională. Iar cei care vor veni la standul Chefi la cuțite de la Summer Well vor putea gusta această prăjitură tradițională, căreia i-am dat touch-ul personal, cu înghețată de cafea și spumă de mascarpone – o Baba Tiramisu în viziunea mea, cu care vreau să-i încânt pe cei prezenți la Domeniul Știrbey. Vacanța mea a continuat în Milano Marittima, unde m-am întâlnit cu partenerul meu de afaceri pentru lanțul de gelaterii – iar alături de el am fost la pescuit. Altfel spus, o vacanță completă, cu un mix extraordinar de experiențe. Iar săptămâna va culmina cu serile de la Festivalul Summer Well, unde abia aștept să-mi revăd colegii și să ne întâlnim cu cei care ne urmăresc în show-ul Antenei 1, Chefi la cuțite”, a adăugat Chef Alexandru Sautner.

