Chef Richard Abou Zaki a câștigat aseară amuleta, la Chefi la cuțite. Show-ul culinar continuă mâine seară, de la 20:30

De data aceasta, confruntarea Chefilor s-a desfășurat în mijlocul naturii. Din Piața Obor, Chefii au părăsit Bucureștiul și au pornit într-o călătorie prin țară, pentru a-i descoperi unele dintre cele mai frumoase locuri. Prima oprire în afara Capitalei s-a făcut la Casa Timiș, într-un peisaj superb, unde jurații au încins o spectaculoasă sesiune de gătit. Totul s-a desfășurat însă cu gândul la punctele de la amuletă, care acum contează mai mult decât oricând. Câștigătorul serii a fost Chef Richard Abou Zaki, care a gătit niște delicioase scoici Saint Jacques, obținând odată cu amuleta puterea de a obliga celelalte echipe să spună, din 5 în 5 minute, celebrul exercițiu de dicție: ”Capra crapă piatra, piatra crapă-n patru...”.

De partea cealaltă, în ringul audițiilor, Darius Ticmenov i-a cucerit pe jurați cu preparatul său, concurentul având în CV experiența unor ample evenimente la care a participat ca Chef din echipa Formulei 1. Darius a obținut 4 cuțite, în vreme ce Petruța Blană a trecut mai departe cu 3 cuțite, aducând valuri de emoții în platou odată cu dezvăluirile sale tulburătoare. ”Am plecat în Anglia în căutarea unei vieți mai bune, dar nu aveam loc de muncă. Așa că trei zile am dormit prin parcuri, până am găsit ceva de muncă – spălător de vase într-un restaurant italian”, a povestit Petruța, care păstrează în suflet cele mai dureroase amintiri despre copilăria sa. ”Când aveam 9 ani, ne-a luat foc casa, iar cei trei frați ai mei au murit în acel incendiu. În acea noapte am văzut flăcări imense, casa prăbușindu-se și pe mama, în genunchi, plângând în stradă”, a spus Petruța, impresionându-i pe jurați cu povestea vieții sale. Ringul audițiilor se va redeschide pentru noi concurenți în cea de-a treia ediție a noului sezon Chefi la cuțite. Următoarea confruntare se va desfășura mâine seară, de la 20:30, întrucât în această seară Antena 1 transmite meciul Naționalei de fotbal a României cu San Marino.

