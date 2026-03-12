Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția de ieri. Care este clasamentul Chefilor până acum, după 6 amulete

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 00:01, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 4.8 puncte de rating și 18.9% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.5 puncte de rating și 17.5 % cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.2 puncte de rating și 15.5% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.6 puncte de rating și 13.8% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.1 rating și 20.9% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 3.4 puncte de rating și 13.9% cotă de piață. În minutul de aur 20:57, peste 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Ingredientul secundar primit din partea lui Ruby a fost motiv de dezbateri aprinse ieri seară, în bucătăria Chefi la cuțite – unde jurații s-au contrazis intens. Garnitură sau element integrat creativ în orice alt mod în preparat – cum ar trebui să fie cel de-al doilea ingredient? Dacă Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu l-au folosit ca garnitură, Chef Richard Abou Zaki și Chef Alexandru Sautner au găsit alte soluții, iar la finalul degustării făcute de Micutzu, situația a arătat astfel: 5 puncte și amuleta pentru farfuria lui Chef Richard, 4 puncte pentru Chef Orlando, 3 puncte i-au revenit lui Chef Ștefan, iar Chef Sautner a primit 2 puncte.

Dar cum arată clasamentul punctajelor după 6 amulete – având în vedere că acest top decide câți concurenți va avea fiecare jurat în echipă? Până acum, Chef Richard conduce cu 25 de puncte, urmat de Chef Ștefan, cu 22 de puncte, Chef Orlando, cu 20 de puncte, și Chef Sautner, cu 17 puncte. Cum vor influența următoarele amulete clasamentul telespectatorii vor descoperi urmărind edițiile Chefi la cuțite de săptămâna viitoare – difuzate la Antena 1 și AntenaPLAY luni, marți și miercuri, de la 20:30.

