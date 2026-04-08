Chefi la cuțite, lider de audiență. Diseară, urmează bootcamp-ul sezonului 17: jurații își formează echipele cu care vor intra în battle-uri

Diseară, de la 20:30, Irina Fodor dă startul bootcamp-ului care îi va surprinde pe concurenți cu o probă ce le va provoca originalitatea și creativitatea. La finalul serii, Chefii vor avea definitivate echipele cu care vor concura în battle-uri.

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:31 – 23:52, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.1 puncte de rating și 20.3% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.1 puncte de rating și 16.2% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.3 puncte de rating și 16.3% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 3.9 puncte de rating și 11.9 % cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.1 rating și 15.7% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 4.5 puncte de rating și 13.7% cotă de piață. În minutul de aur 21:57, peste 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Azi începe marele bootcamp – la capătul căruia Chefii își vor forma echipele cu care vor intra în battle-urile sezonului 17. Concurența este uriașă – peste 100 de competitori care au trecut de audiții se vor întrece pentru a ocupa cele 19 locuri disponibile în taberele Chefilor. Calculul este simplu: Chef Richard Abou Zaki va avea o echipă de șapte oameni, Chef Alexandru Sautner va intra în luptă cu șase competitori, Chef Ștefan Popescu are dreptul la cinci concurenți, iar Chef Orlando Zaharia își va alege patru oameni. Între aceștia, sunt incluși și cuțitele de aur – așadar, dintre jurați, Chef Orlando este singurul care își poate alege chiar numărul de concurenți la care este îndreptățit, întrucât în audiții nu a dat cuțitul de aur. Adrenalină, o probă surprinzătoare și un final al serii cu emoții până la cer: cum vor arăta echipele juraților telespectatorii vor descoperi în ediția Chefi la cuțite din această seară, de la 20:30.

