x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Ninge în România! Utilajele de deszăpezire, scoase pe traseu

de Redacția Jurnalul    |    30 Apr 2026   •   09:51
Sursa foto: FB CNAIR/Ninsorile au pus din nou în mișcare utilajele de deszăpezire pe drumuri intens circulate, iar meteorologii avertizează asupra unui episod de răcire de scurtă durată

Autoritățile anunță că pe mai multe șosele din centrul României a nins. Deși este finalul lunii aprilie, utilajele de deszăpezire au fost scoase pe traseu.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că a nins pe mai multe șosele din județele Brașov și Covasna. Este vorba despre drumurile aflate în zonele montane. Autoritățile au fost nevoite să trimită utilajele de deszăpezire în misiune.

„Iarna s-a întors în zona montană din centrul țării! În acest moment ninge în zonele alpine din județele Brașov și Covasna iar utilajele de deszăpezire sunt pe traseu. Circulați cu prudență”, a transmis CNAIR pe Facebook.

România se confruntă cu un episod de vreme rea la finalul lunii aprilie și la începutul lunii mai. Temperaturile sunt mai scăzute față de mediile normale ale perioadei în întreaga țară, iar în unele zone sunt precipitații mixte, ploi, lapoviță și ninsoare.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: deszapezire traseu ninsoare
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri