Cum a sărbătorit Chef Richard Abou Zaki ziua fiicei sale: ”Am avut două aniversări pentru această zi specială. Voi încerca mereu să fac tot ce pot pentru ca ea să fie fericită”

Dar nu a fost singura aniversare pentru micuța Carlotta: ”Voi încerca mereu să fac tot ce-mi stă în putință pentru ca ea să fie fericită”, a mărturisit Chef Richard, care și-a surprins fiica, sărbătorindu-i de două ori ziua de naștere.

Astfel, juratul Chefi la cuțite a mărturisit că această aniversare a adus mai multe momente speciale în familie. ”Acum două săptămâni, Carlottina mi-a spus: «Papà, vreau să-mi cumperi un cadou frumos – o mașină roz». N-a fost o misiune tocmai ușoară, am căutat mașina aceasta de jucărie și mă bucur că am găsit-o. Îi place la nebunie, acum se joacă doar cu ea... A fost cadoul dăruit în ziua în care Carlotta a fost prințesa sărbătorită alături de cei dragi, acasă. A fost și mama mea alături de noi. Apoi, a doua aniversare a fost la munte, unde am petrecut o zi relaxată. A fost o zi unică... Nu-mi vine să cred că fiica mea a împlinit deja 4 ani. Cât de repede trece timpul!”, a povestit Chef Abou Zaki.

”Sunt cel mai fericit om când văd bucuria din ochii ei. Și i-am spus că eu voi încerca mereu să fac tot ce-mi stă în putință pentru ca ea să fie fericită – dar este important să înțeleagă că un cadou e ceva special. Părinții le fac astfel de bucurii copiilor, dar au și rolul de a le transmite adevăratele valori în viață. Mama a fost tot timpul alături de mine și m-a susținut, dar eu nu am avut tot ce mi-am dorit în copilărie. Am învățat să câștig lucrurile dorite prin multă muncă, iar astea sunt ideile pe care vreau să i le transmit și eu Carlottinei. Cu ocazia aniversării, am avut această discuție cu ea. La 4 ani, Carlotta a avut prima discuție cu adevărat importantă cu mine despre aceste lucruri legate de viață”, a dezvăluit Chef Richard Abou Zaki.

