Cuza, invitatul MediCOOL de diseară. Ce va afla, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY: “Sunteți de aplaudat!”

Prevenția începe de acasă, iar medicina nu mai este așa greu de înțeles. Cazuri spectaculoase, vedete care vin să își spună povestea și specialiști care dezvăluie sfaturi inedite, toate acestea se văd pe Antena 1 și AntenaPLAY.

În episodul de diseară, Cuza se va afla față în față cu gazda emisiunii, dr. Mihail Pautov, dar și cu alți specialiști care fac parte din echipa emisiunii. Acesta va afla care sunt cele 5 obiceiuri zilnice, pe care mulți oameni le au, dar care pot distruge sănătatea.

“Mă uit cu îngrijorare. Nu o să neg, în viața mea au apărut și niște probleme de sănătate, ca în viața fiecăruia, după s-au mai rezolvat. Una peste alta, credeam că sunt un om normal, ca toți oamenii, ba chiar că nu sunt predispus unei scurtări de viață și nu sunt expus în sectoarele acestea de risc. După ce mi le-ați expus voi, mi-am dat seama că nu doar eu sunt așa! Sunteți de aplaudat pentru ce ați făcut.”, va declara Cuza, după ce va afla ce obiceiuri nesănătoase au majoritatea persoanelor.

Mai mult, pe lângă obiceiurile care ne pot dăuna, telespectatorii vor afla povestea incredibilă a omului care, la vârsta de 74 de ani, participă la cele mai dificile maratoane. Testul MediCOOL va răspunde la întrebări importante din domeniul sănătății. În plus, se va explica modul corect în care trebuie să ne periem dinții, iar chef Samuel le Torriellec va oferi o rețetă perfectă pentru un mic dejun sățios și gustos.

Dr. Mihail Pautov, chef Samuel le Torriellec, dr. Ștefan Busnatu, dr. Victor Chiper, moașa Vania Limban, dr. Monica Păun, dr. Alina Scorțea, Carmen Brumă, Florin Cujbă și dr. Bogdan Pană răspund la toate întrebările privitorilor, noul sezon oferind un format extins.

Emisiunea MediCOOL poate fi urmărită de la 18:00 la 19:00, de luni până vineri, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

