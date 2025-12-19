De sărbători, Antena Stars aduce magia Crăciunului în casele românilor

Programele speciale debutează pe 22 decembrie, de la ora 08.00, cu cooking show-ul Meniu de vedetă-Arome de iarnă, prezentat de Chef Horia Manea. Până pe 4 ianuarie, telespectatorii sunt invitați într-o călătorie culinară în inima Maramureșului, acolo unde preparatele tradiționale sunt gătite alături de localnici.

În zilele de 25 și 26 decembrie, de la ora 11.00, Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță, îmbracă haine de sărbătoare și le propun telespectatorilor două ediții speciale de Crăciun construite în jurul emoției, tradițiilor și poveștilor de viață ale unor personalități îndrăgite. Într-un decor festiv, platoul emisiunii devine locul unor confesiuni sincere, pentru nume precum Iana Novac, alături de soțul ei, Săndel și Aurora Mihai, Nicoleta Luciu și Daniela Nane. Un moment cu totul special îl reprezintă primul interviu acordat de Mihaela Prigoană după un an de tăcere, o apariție sinceră și emoționantă. Echipa Știrilor Antena Stars ajunge și acasă la Olguța Berbec, unde artista își deschide porțile sufletului şi ale casei și ne arată ce înseamnă Crăciunul în intimitatea familiei sale, între tradiții moștenite și momente simple. Designerul Cătălin Botezatu vorbește despre lista dorințelor purtată pe tot parcursul anului, în frunte cu credința și recunoștința față de Dumnezeu, în timp ce Nea Mărin, alături de fiica sa, Larisa, rememorează Crăciunul de altădată și explică ce înseamnă pentru ei păstrarea tradițiilor și bucuria de a fi împreună.

Seria edițiilor speciale continuă cu Viața fără filtru, prezentată de Natalia Mateuț, difuzată de la ora 13.30. În zilele de 24, 25 și 26 decembrie, emisiunea aduce momente încărcate de emoție: Eugen Cristea vorbește despre primul Crăciun fără soția sa, actrița Cristina Deleanu, iar soțul și sora Marinelei Chelaru rememorează cu durere sărbătorile petrecute alături de cea care era sufletul familiei. Adriana Ochişanu își deschide inima, iar Părintele Dan Damaschin explică semnificația profundă a Nașterii Domnului. Atmosfera va fi completată de momente artistice susținute de nume mari ale folclorului și muzicii românești: Sofia Vicoveanca, Roberta Crintea, Jean de la Craiova, Cornelia și Lupu Rednic, Formaţia Azur, Armin Nicoară și Claudia Puican, Marian Cozma și mulți alții.

Acces Direct, cu Mirela Vaida și Adrian Velea, continuă să aducă emoția reală în prim-plan. În Ajunul Crăciunului, de la ora 16.00, telespectatorii descoperă povești impresionante: o tânără care își caută mama chiar înainte de sărbători, un tată care își crește singur cei patru copii și speră să le ofere un Crăciun memorabil, dar și un moment special alături de un preot și fiica sa, care vorbesc despre Nașterea Domnului și colindă împreună. Ediția este completată de un material filmat acasă la Marcela Fota, care împodobește bradul alături de fiul său, mama și surorile, dar și de energia elevilor de la Ansamblul „Ștefan cel Mare”, care aduc colindele în platou. În zilele de Crăciun, petrecerea continuă alături de artiști consacrați: Cristina Spătar, Cornelia și Lupu Rednic, Amna, Nicu Paleru, Maria Constantin, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Georgiana Lobonț, Taraf Elvis și Mirela Năsturică, şi lista continuă.

Nu lipsesc nici materialele speciale filmate în inima Olteniei, alături de Irina Birou, și în Ardeal, alături de Adina Popovici și Mihai Sicoe, care aduc în prim-plan tradiții autentice, obiceiuri locale și atmosfera specifică fiecărei regiuni.

În Ajun și în zilele de 25 și 26 decembrie, de la ora 19.00, Spynews TV, cu Mara Bănică și Marius Niță, aduce ediții speciale cu invitați de marcă: Andrei Păunescu, alături de partenera sa și fiica lor, vorbesc despre moștenirea lăsată de Adrian Păunescu, într-un omagiu emoționant, în timp ce Vasile Muraru și Valentina Fătu povestesc despre cupletele celebre ale epocii de aur. Raluca și Monica de la Angels apar alături de fiicele lor, într-un dialog despre familie și credință, iar Părintele Șerban Cazacu vorbește despre ce înseamnă Crăciunul pentru un creștin.

În zilele de 25 și 26 decembrie, telespectatorii se întâlnesc cu Paul Surugiu-Fuego, Magda Catone, Rodica Mandache, Jean Paler și Ovidiu Lipan Țăndărică, dar și cu Maria Dragomiroiu, Paula Seling și Claudia Pătrășcanu, în materiale emoţionante despre semnificaţia Crăciunului, despre sărbătorile de pe vremuri şi tradiţiile păstrate în suflet.

De la ora 21.30, Crăciunul Starurilor aduce o petrecere spectaculoasă, prezentată de Geanina Ilieș, Andreea Frățilă, Andrei Ștefănescu și Bursucu’, acompaniați de Mihail Gheorghe și Tonic Band. Muzica, buna dispoziție și poveștile speciale se împletesc cu prezența unor artiști îndrăgiți, precum Lavinia Pârva, Andreea Bănică, Pepe, Keo și Alexandra Ungureanu, Amna, Diana Bișinicu, Cristina Spătar, Celia, Emilia Ghinescu, Valentin Sanfira, Diana Matei, și mulți alții.

Momentele de suflet sunt completate de interviuri speciale cu Romanița Iovan și fiul său, Principele Nicolae și soția sa, Alina, Simona Florescu și Ioana Dichiseanu, alături de fiica acesteia, Anastasia, într-o discuție sinceră despre familie, tradiții și emoțiile transmise din generație în generație.

După zilele intense de sărbătoare, Antena Stars îi invită pe telespectatori să descopere ce nu s-a văzut la televizor, în edițiile speciale difuzate pe 27 și 28 decembrie, între orele 17.00 și 19.00, sub titlul de Infiltrați în culisele Stars. Este un material exclusiv care dezvăluie emoțiile reale din spatele camerelor, pregătirile febrile, momentele de relaxare dintre filmări, dar și trăirile sincere ale vedetelor care au făcut parte din maratonul edițiilor speciale de Crăciun. Vedem cum se construiesc poveștile, cum se leagă prieteniile și cum ia naștere magia televiziunii, dincolo de platou.

