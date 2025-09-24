Diseară, Drumul Eroilor ajunge în Manila North Cemetery – o cursă pentru ultima șansă într-un loc cu povești cutremurătoare. Asia Express – lider detașat de audiență

Ediția de aseară, difuzată în intervalul 20.29 -00.03 a fost lider detașat de audiență pe toate segmentele de public. La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.8 puncte de rating și 24.3% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul al doilea a înregistrat 3.8 puncte de rating și 15.8 % cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 5.3 puncte de rating și 17.9% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2 a obținut 3.6 puncte de rating și 12% cotă de piață. Show-ul de la Antena 1 a condus și la nivelul întregului public din România, obținând 5 puncte de rating și 16.9% cotă de piață şi clasând din nou principalul competitor, Pro TV, pe locul doi, cu 3.7 puncte de rating şi 12.2% cota de piață.

Cea mai nouă ediție Asia Express a fost în topul preferințelor pe toate segmentele de public și pe intervalul de intersecție cu MasterChef, de la Pro TV, reality show-ul de la Antena 1 înregistrând la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani 6.1 puncte de rating şi 23.6 cota de piață, clasând Pro TV pe locul secund, cu 4.4 puncte de rating şi 16.9% cota de piață. În minutul de aur 21.39, peste 1.1 milioane de telespectatori au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor. Totodată, Antena 1 s-a impus ca lider de audiență pe întregul tronson orar Prime Time, la nivelul aceluiaşi public, cu 4.8 puncte de rating şi 21.7% cota de piaţă.

Cursa pentru ultima șansă din această etapă Asia Express – Drumul Eroilor, difuzată diseară, de la ora 20.30, îi va purta pe concurenți într-una dintre cele mai neașteptate și emoționante locații de până acum: Manila North Cemetery, locul unde peste 8.000 de familii trăiesc deasupra mormintelor, fără altă alternativă. Printre aproape un milion de decedați, acești oameni și-au construit un mod de viață aparte, iar concurenții vor fi provocați să le aducă un strop de bucurie prin gesturi simple, dar de neuitat. Misiunea lor va fi să descopere dorințele unei familii și să le îndeplinească, folosindu-și banii câștigați în cursă pentru a cumpăra obiectele necesare dintr-un magazin aflat în apropiere. Mai apoi, cadourile vor fi împachetate cu grijă și duse înapoi, transformând acest episod într-o experiență care depășește cu mult competiția și care, cu siguranță, le va rămâne întipărită în suflet pentru totdeauna.

Înainte de a ajunge aici, echipele vor trece printr-un alt moment spectaculos, la Sarao Motors, locul unde jeepney-urile – simbol al națiunii filipineze – prind viață. Concurenții vor fi nevoiți să demonstreze că știu să repare un jeepney, dar și să-l înfrumusețeze în stil autentic românesc, după ce vor trece testul unui karaoke cu cel puțin 80 de puncte. Între adrenalină, emoții și probe care le pun la încercare și sufletul, nu doar rezistența fizică, cursa pentru ultima șansă promite să fie una dintre cele mai impresionante din acest sezon al show-ului „Asia Express – Drumul Eroilor”.