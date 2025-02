Diseară, la Power Couple, într-o probă istorică, emoțiile ating cele mai înalte cote: bărbații vor trebui să se gândească la momentele dificile din relație și să spună ”Îmi pare rău”

După ce la finalul săptămânii trecute, Andrei și Andra Stoica au părăsit competiția, în urma votului celor din casă, cele 7 cupluri rămase în emisiune sunt pregătite să o ia de la capăt și să lupte cu tot ce au mai bun pentru a merge până la capăt. Însă, prima probă a săptămânii îi va lăsa pe mulți fără cuvinte!

”Anul ăsta am stat mai mult cu părinții mei și pentru că am petrecut mai multe ore cu ei, am pus niște întrebări și l-am întrebat pe tata de ce-și cere iertare atât de des. Și mi-a zis că atunci când eram eu tânăr, mama era în putere și nu era nevoie să-și ceară scuze. Cheia cu care am rămas după această poveste a fost una care mie nu mi se potrivește prea tare. Mie nu-mi place să greșesc, iar când greșesc, nu-mi place să recunosc și când recunosc, mă duc la mine în pivniță”, va fi povestea cu care Dani va începe seara, în camera de investiții. Într-o stare încărcată cu multe emoții, acesta le va anunța pe fete ce au de făcut partenerii lor: ”bărbații trebuie să recunoască faptul că momente dificile din viețile voastre au fost, poate, o prăpastie, dar întotdeauna puntea să treci peste a fost un iartă-mă. Vreau să luăm proba foarte în serios”.

Odată aflați față în față, partenerii vor uita de camere și de presiunea competiției și vor da frâu liber sentimentelor! Cu ochii în lacrimi, aceștia vor discuta cu o sinceritate totală despre cele mai grele perioade pe care le-au trăit, despre acele gesturi care i-au făcut să fie aproape de a ceda și vor demonstra că un simplu ”Îmi pare rău” poate schimba totul!

Mai departe de investiții și cine va duce la capăt proba serii, e vremea destănuirilor! Doar în această seară, într-un episod istoric!

