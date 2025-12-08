Echipa albastră a lui Chef Orlando a câștigat primul battle al sezonului 16 Chefi la cuțite. Diseară, Chef Richard aruncă în luptă prima amuletă

Victorie pentru echipa condusă de Chef Orlando Zaharia în ediția Chefi la cuțite de ieri. Aseară show-ul culinar a intrat în etapa battle-urilor, iar tunicile albastre au început cu dreptul: o victorie obținută cu mari emoții și stres la o probă care a cerut un meniu alcătuit exclusiv din... minitarte. La finalul serii, după proba eliminatorie, echipa galbenă a lui Chef Alexandru Sautner a pierdut un om, Bianca Jurca părăsind competiția cu cel mai mic punctaj.

Adrenalina revine în bucătăria Chefi la cuțite în această seară, cu cel de-al doilea battle. Proba se anunță și mai dificilă, presiunea crește, iar amenințarea amuletelor se face simțită din momentul în care Chefii sparg primele bombe câștigate în acest sezon, scoțând la iveală avantaje și superputeri noi. Cel dintâi jurat care va apăsa butonul de panică pentru a folosi o amuletă este Chef Richard Abou Zaki, iar nerespectarea condițiilor impuse va stârni momente tensionate, atrăgând sancționarea echipelor adverse. Despre ce amuletă este vorba, cine va câștiga battle-ul și cine va pleca acasă telespectatorii vor descoperi în ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

