Emoții, lacrimi și multă sinceritate, în această seară, la Power Couple: ”băieții vor arăta cât de bine vă cunosc, cât v-au ascultat și cât știu să privească spre viitor”

Doar șase cupluri au mai rămas în competiție, iar fiecare dintre ele simte că a devenit mai puternică și mi capabilă să treacă de orice provocare va mai apărea pe drumul spre premiul care poate atinge 100.000 de euro. Astăzi, mâine și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, show-ul merge mai departe, iar emoția, aventura și misterul se împletesc într-o poveste ce se va scrie la cote înalte.

O mică trecere în revistă a clasamentului va arăta că pe primul loc la banii strânși se află Simona și Marius Urzică, care au deja 21.510 euro, urmați de Maria și Oase cu 19.190 euro și de Sandra și Răzvan cu 17.381 euro. În cea de-a doua parte a topului se află Claudia și Andrei cu 16.005 euro, Ilinca și Mădălin cu 15.180 euro și Luiza și Cătălin, cu doar 13.473 euro.

Fetele vor intra primele la investiție, iar cât timp conexiunea cu băieții va continua, Dani va oferi primele detalii: ”Proba de astăzi este atât de dificilă că eu nu am avut, sub nicio formă, poftă să o încerc”. Tot către domni, el va mai anunța: ”Azi, punem bani în plic. Și la sfârșitul zilei, tot în plic, veți găsi superputerea”.

Detaliile reale vor urma în doar câteva minute, după ce partenerii nu vor mai asculta! ”Astăzi, băieții voștri, că vor, că nu vor, vor ajunge în mod teatral, în fața altarului. Într-un soi de spovedanie, vor arăta cât de bine vă cunosc pe voi, fetelor, cât de bine v-au ascultat și cât de bine știu să privească spre viitor. Proba se numește Îmi pare rău, doar seamănă cu proba de anul trecut pentru că lucrurile sunt mai complicate”.

Se va lăsa cu o sinceritate totală a celor șase bărbați, cu lacrimi puternice și cu momente de neuitat! Totul într-o seară emoționantă din formatul care scoate cuplurile din zona de confort.

Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple!

