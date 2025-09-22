În seara aceasta, de la 20.30, la Asia Express: concurenții, între orașele plutitoare și lecțiile de tagalog

Prima oprire a zilei îi va duce pe concurenți în Matabungkay Beach, unul dintre ultimele orașe plutitoare din Filipine. Aici, casele localnicilor sunt construite pe apă și mobilate doar cu piese din bambus, rezistente la condițiile speciale. Opt familii i-au comandat tâmplarului local, Mr. Gonzales, mobilă nouă, iar concurenții vor trebui să o asambleze și să o livreze direct beneficiarilor. Rapiditatea, atenția și munca în echipă se vor dovedi esențiale pentru reușita acestei probe.

Apoi, echipele vor ajunge într-o fermă unde vor fi provocate să învețe numele animalelor în limba tagalog. Pentru asta, fiecare echipă își va alege un copil din comunitate, care le va deveni partener de misiune. După ce vor trece cu bine printr-un joc tradițional de încălzire, „Nanay Tatay”, concurenții și copiii vor hrăni animalele și vor face schimb de cunoștințe: concurenții vor învăța denumirile în tagalog, iar copiii vor învăța numele în limba română. La final, toți vor susține un examen cu 10 întrebări, câte cinci pentru fiecare, iar pentru a trece proba este nevoie de cel puțin șapte răspunsuri corecte.

Cea de-a doua zi din etapa a treia a Drumul Eroilor se anunță plină de energie, emoție și provocări neașteptate, iar fiecare pas făcut de concurenți îi poate apropia sau îndepărta de marele premiu. Nu ratați un nou episod Asia Express – Drumul Eroilor, diseară, de la 20.30, la Antena 1.

