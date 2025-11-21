Mădălina Bălan păşeşte în universul bijuteriilor pe patru roţi. Antena Stars, singura televiziune din România cu acces la Wynn Car Show

Într-o lume în care miliardarii se mișcă după propriile reguli, există locuri unde accesul nu se negociază cu bani, ci cu reputație, conexiuni și invitații aproape imposibile. Un astfel de loc este Wynn Car Show, considerat cel mai exclusivist eveniment–expoziție de mașini ultra-luxury din lume, clasat imediat după Formula 1, unde fiecare metru pătrat valorează milioane de dolari în bijuterii pe patru roți.

Și, într-un spațiu rezervat aproape în totalitate elitelor industriei auto, pasionaţilor și colecționarilor de mașini unicat, echipa Antena Stars a fost singura televiziune din România prezentă. Mădălina Bălan, realizatoarea emisiunii Visul Românesc - Succes American, s-a aflat în epicentrul acestui eveniment. Iar accesul a fost posibil datorită unuia dintre cei mai respectați specialiști români din lume: Dr. Alex Mărmureanu, chirurg cardiovascular votat drept cel mai bun din Los Angeles.

Surprizele nu se opresc aici. Prezentatoarea emisiunii a cunoscut și intervievat personalități pe care majoritatea oamenilor doar ar visa să le întâlnească: CEO-ul Richard Mille America, reprezentantul unuia dintre cele mai importante branduri de ceasuri din lume; noul proprietar al fabricii Bugatti, un miliardar cu o avere estimată la 70 de miliarde de dolari; Justin Bell, gazda oficială a evenimentului, celebru în SUA pentru show-urile dedicate pasionaților de mașini de top şi CEO-ul hotelului Wynn, reprezentantul celei mai luxoase locaţii pentru găzduirea bogaţilor lumii.

Prin accesul obținut și interviurile realizate, Mădălina Bălan și Antena Stars aduc în premieră publicului românesc imagini și povești dintr-un univers greu accesibil: „O experiență care m-a transformat şi schimbat! Am fost primită în Las Vegas cu multă căldură şi deschidere la un eveniment al miliardarilor lumii! Am cunoscut, totodată, români luptători şi dedicaţi, care au muncit până la sacrificiu pentru obiectivele lor. Au visat, nu au renunțat şi au reușit!”, dezvăluie Mădălina Bălan.

